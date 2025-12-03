Nueva ruta de Transmilenio facilitará viajes entre Soacha y Bogotá: vea su recorrido

Transmilenio anunció una nueva ruta que promete beneficiar a los usuarios que se movilizan entre Soacha y Bogotá por medio de este sistema. Será a partir del 9 de diciembre que pasajeros contarán con esta nueva alternativa de transporte dentro de la movilidad. La ruta anunciada por la empresa promete optimizar los desplazamientos desde el sur del área metropolitana hacia el centro de la capital y viceversa, especialmente en los horarios de mayor congestión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La nueva ruta se integrará principalmente con la troncal NQS, uno de los ejes más importantes del sistema, que articula el sur con el centro y el norte de la ciudad. A través de esta conexión, los usuarios podrán acceder con mayor facilidad a otros servicios troncales y alimentadores, lo que permitirá una mejor distribución de pasajeros en las estaciones más congestionadas.



La nueva ruta de Transmilenio que unirá a Soacha y Bogotá

Se trata de la ruta E48-G48, un nuevo servicio que operará en horas picos de la mañana y de la tarde, respondiendo a la alta demanda que se registra diariamente en el corredor de la Autopista Sur y en la conexión con la troncal NQS. Según la información entregada por la entidad, el diseño del servicio permitirá a los usuarios realizar trayectos más directos, con menos transbordos, entre sectores residenciales de Soacha y puntos estratégicos de Bogotá como el Centro Administrativo Distrital (CAD).

Transmilenio informó que uno de los principales objetivos del servicio E48–G48 es contribuir a la descongestión del corredor Soacha–Bogotá, que diariamente registra altos niveles de ocupación. Además, la empresa espera que la ruta facilite el ingreso de miles de usuarios hacia estaciones como Sevillana, Venecia y General Santander, consideradas puntos de alta demanda por su cercanía a zonas residenciales, industriales y de actividades comerciales.



Recorrido y horarios de operación de nueva ruta de Transmilenio

Horarios de la ruta E48

El servicio E48 funcionará en la jornada de la mañana, de lunes a viernes, desde las 4:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. El recorrido iniciará en la estación San Mateo, ubicada en Soacha, y avanzará por las estaciones Terreros – Hospital Cardiovascular, León XIII, La Despensa, Bosa, Sevillana, Venecia, General Santander, Santa Isabel y Ricaurte, hasta finalizar en el CAD, un punto clave de conexión para quienes se dirigen a zonas del centro y del occidente de la ciudad.



Horarios de la ruta G48

Por su parte, el servicio G48 operará en sentido contrario durante la tarde y la noche, también de lunes a viernes, entre las 4:00 p. m. y las 10:00 p. m. Este recorrido iniciará en el CAD y continuará por las estaciones Ricaurte, Santa Isabel, General Santander, Venecia, Sevillana, Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros – Hospital Cardiovascular y San Mateo, cerrando nuevamente en Soacha. De esta manera, el sistema contará con una ruta espejo que cubrirá los desplazamientos de ida en la mañana y de regreso en la tarde.



No obstante, el anuncio también ha generado comentarios entre algunos usuarios, quienes señalan que el recorrido cubre estaciones que ya cuentan con varios servicios troncales. De acuerdo con estas opiniones, parte de la expectativa estaba puesta en que la nueva ruta llegara a sectores que actualmente tienen una oferta más limitada o requieren mayores tiempos de desplazamiento. Aun así, TransMilenio ha sostenido que la medida permitirá mejorar la capacidad del sistema en uno de los tramos con mayor presión de demanda.



Transmilenio anunció ajustes en la Ruta fácil 4

Junto con la entrada en operación de la nueva ruta, la entidad informó un ajuste en la Ruta fácil 4. A partir de la fecha de inicio del servicio E48–G48, esta ruta realizará su parada en los vagones 1 y 2 del CAD. El cambio busca reorganizar el flujo de pasajeros en esta estación y evitar congestiones en los puntos de abordaje. Transmilenio recomendó a los usuarios habituales de la Ruta fácil 4 verificar con anticipación esta modificación para evitar contratiempos en sus desplazamientos.



El anuncio también generó comentarios entre algunos usuarios, quienes señalan en redes sociales que el recorrido cubre estaciones que "ya cuentan con varios servicios troncales", de acuerdo con las opiniones registradas en la cuenta de Facebook de Transmilenio. "No tiene ningún sentido esa ruta. Es más necesaria una que conecte San Mateo con Museo Nacional, Portal Suba o inclusive Portal Tunal, haciendo el giro por la calle sexta", "Una ruta que ya existe", "Para eso está el K43", "Deben revisar la logística de esas paradas", "Necesitamos una ruta que conecte Soacha con el Centro", fueron algunos de los comentarios.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co