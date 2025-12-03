En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alcalde Galán manifiesta "preocupación" y dice que se necesitan más policías en Bogotá

Alcalde Galán manifiesta "preocupación" y dice que se necesitan más policías en Bogotá

El mandatario de la capital lamentó los hechos y recalcó la necesidad de mayor pie de fuerza para combatir este tipo de situaciones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde envió condolencias a los familiares de la víctima. -
Foto: Alcaldía y redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad