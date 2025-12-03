Alcalde Galán manifiesta "preocupación" y dice que se necesitan más policías en Bogotá

Tras el lamentable incidente ocurrido el martes 2 de diciembre en Bogotá, en el que perdió la vida un joven transeúnte en medio de un atraco por robarle el celular, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció y enlistó algunos de los factores que, considera, deben mejorar para recuperar la seguridad en Bogotá.

Inicialmente, el mandatario lamentó lo ocurrido y dijo que la lucha contra este tipo de situaciones, en las que ciudadanos pierden la vida en robos violentos, ha sido prioridad durante su gestión. "Quiero lamentar profundamente la muerte de este joven en el marco del hurto. Esta es una problemática que hemos visto como prioritaria. (...) Nos duele profundamente y toda la solidaridad con la familia", dijo el mandatario.

Sobre el hecho, el alcalde de la ciudad dejó claro que esa moto en la que se llevó a cabo el robo ya había sido alertada ante las autoridades, e incluso se solicitó reforzar esquemas de vigilancia. "Yo, precisamente, lo dije ayer y lo manifesté hoy también. Yo mismo había alertado sobre la presencia de esa motocicleta en esa zona. Había pedido reforzar los esquemas de vigilancia, por una parte, y de búsqueda de estos delincuentes", dijo el alcalde.



Esta advertencia previa, explica Galán, habría sido clave para que la reacción de los uniformados fuese oportuna; no obstante, el alcalde sostuvo que la muerte del joven es el producto lamentable de que dichas capturas no se hicieron antes de que sucediera la tragedia. "Hay una reacción muy rápida cuando ocurre el hecho, muy rápida la de la Policía, que permite abatir a uno de los delincuentes y capturar al otro, pero no fue lo suficientemente rápida la reacción, y me refiero a que hemos debido capturarlos antes", explicó Galán.



La falta de policías que denuncia el alcalde de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán, a propósito de lo ocurrido, puso sobre la mesa la necesidad de mayor pie de fuerza policial en la capital del país. Sostuvo que la ciudad requiere un mayor número de policías para poder combatir las situaciones de inseguridad que actualmente azotan a Bogotá. "Yo manifesté aquí una preocupación que tenemos en Bogotá, y es el pie de fuerza. Bogotá tiene cada vez menos pie de fuerza y cada vez más dificultad".



Añadió que en Bogotá hay menos de 200 policías por cada 100.000 habitantes, una cifra considerablemente baja para una ciudad capital. Resolver esta situación, afirma, sería entonces determinante para mejorar las condiciones de inseguridad en Colombia. "Bogotá tiene menos de 200 policías por cada 100.000 habitantes. Hay ciudades como Panamá, por ejemplo, que tienen 500. En Colombia, la ciudad capital que menos policía tiene por cada 100 mil habitantes es Bogotá; de lejos", dijo.

Otro de los factores que inciden en la percepción de inseguridad que se presenta actualmente en Bogotá es la alta cifra de delincuentes que, tras ser capturados, son liberados. Para el alcalde, las personas que son capturadas no pueden ser liberadas para prevenir este tipo de situaciones. "La cifra que tenemos es que 7 de cada 10 capturados por hurto de vehículos termina libre; tenemos que dar la discusión y ver cómo replanteamos esto", finalizó el alcalde.

