Habló papá de joven que murió en atraco en norte de Bogotá: 'Será enterrado el día de su cumpleaños'

La tranquilidad del norte de Bogotá se vio abruptamente interrumpida por un violento acto delincuencial que culminó con el homicidio de Jean Claude Bossard, un joven empresario y universitario de 29 años. El suceso ocurrió en la localidad de Usaquén, específicamente en el área de la avenida 19 con calle 107. El infortunado crimen tuvo lugar sobre la 1:30 de la tarde, cuando Bossard fue interceptado por dos asaltantes. La vida del joven fue arrebatada por intentar evitar el hurto de sus pertenencias, que incluían una cadena, un celular y, posiblemente, un morral.

El padre de la víctima, quien también lleva el nombre Jean Claude, compartió detalles del doloroso suceso y la vida de su hijo en una emotiva entrevista con Noticias Caracol. El día de los hechos, el joven había acudido a su lugar de trabajo. El padre relató que por la mañana le había propuesto: "Vamos a almorzar eso de las 10". Sin embargo, su hijo le respondió: "No, yo tengo que ir a la oficina". El joven profesional se dirigió a su lugar de labores, donde estuvo trabajando en unos "seguros" que debía gestionar. Al mediodía, Jean Claude Bossard salió a compartir un almuerzo con sus compañeros de la empresa cerca de la calle 19. Después de la comida, cada persona tomó su rumbo, y la víctima emprendió el camino a su residencia, ubicada a unos 200 metros de la calle 19. Fue en ese trayecto cercano a su hogar donde los delincuentes lo abordaron.

Los familiares se enteraron de la tragedia mientras estaban en otro almuerzo. La noticia les fue comunicada por uno de los colegas de seguros de Jean Claude. "Uno de los compañeros de él, de seguros, que cuando oyó el ruido y todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso. Salimos inmediatamente al hospital y cuando llegamos él ya estaba muerto. Yo creo que él murió rápidamente, le pegó un tiro en el pecho, eso no dio cuenta para nada".



La muerte de Jean Claude Bossard conmocionó a la familia, especialmente porque el joven estaba a punto de alcanzar un hito importante en su vida: cumpliría 30 años el próximo viernes. Desafortunadamente, el progenitor lamentó que, dada la situación, ese día tan significativo, en lugar de celebrar, será cuando "lo vamos a enterrar".



¿Quién era Jean Claude Bossard? Así lo recuerda su padre

El padre describió a su hijo, quien tenía 29 años, como un emprendedor con un pequeño negocio de seguros. "Era bachiller del colegio alemán de Barranquilla, estudió administración de empresas y también era piloto, le gustaba mucho el aeromodovelismo y le gustaba mucho la motocicletas de gran cilindraje. Él salía mucho, tenía grupos que salían a recorrer el país, salían a recorrer los llanos, salían a recorrer Santander", recordó su padre, quien lamentó que "hoy en día lo perdimos lo perdimos por esta inseguridad".



Por lo pronto, destacó que, a pesar de tener doble nacionalidad —colombiana y francesa— y de dominar varios idiomas (francés, inglés, español y alemán), Jean Claude siempre tuvo una postura firme sobre quedarse a vivir en el país. La familia, que también reside en Barranquilla, le había sugerido en múltiples ocasiones que se trasladara a vivir o estudiar a París, donde se encuentra su otra hija. Sin embargo, el amor de Jean Claude por su tierra era innegable, y siempre se mantuvo en su decisión.

El padre citó las palabras de su hijo: "Yo de aquí no me voy este es mi país esta es mi tierra". Recordó que Jean Claude amaba a Colombia, era "hincha del junior de Barranquilla a morir". A pesar de que le ofrecían distintas oportunidades en el exterior, el joven siempre respondía: "No no papá mi vida es aquí mi vida es en Colombia. Colombia es el país que yo quiero y nunca se fue".

El padre de la víctima se refirió con profundo pesar a la situación de inseguridad, señalando la ineficacia de la justicia frente a la reincidencia criminal. Él sostuvo que la sociedad está "descompuestos totalmente" y que no se puede seguir matándose "los unos a los otros". El progenitor del joven Bossard hizo un llamado a la acción inmediata de la autoridad, más allá de la reacción: "Tenemos que apoyar a la policía para que la policía actúe antes de que hagan cosas porque la policía actuó fue después de que mataron a la persona la policía debe actuar antes". También lamentó que los delincuentes con múltiples antecedentes sigan delinquiendo libremente: "Estamos en manos de criminales que salen en la calle y cuando los cogen tienen cinco, seis, ocho entradas y todavía siguen en la calle delinquiendo". En este contexto, subrayó que "tenemos que trabajar con la policía por el país" y que se debe apoyar a la Policía en lo posible, pues considera que a veces la institución "tiene miedo de hacer las cosas".



¿Como murió Jean Claude Bossard? Esto se sabe los responsables

El caso de Jean Claude Bossard ha generado un fuerte sentimiento de indignación, ya que la presencia de los mismos delincuentes, relacionados con el caso ya había sido reportada previamente. Se trataba de dos hombres, quienes este 2 de noviembre se desplazaban en una motocicleta color naranja. Ambos abordaron al joven para quitarle sus pertenencias, entre ellas el celular, una cadena de oro y un morral.

Según el registro de cámaras de seguridad, uno de los involucrados descendió del vehículo y lo enfrentó durante cerca de 28 segundos, en medio de un forcejeo dos disparos lo dejaron tendido en el piso. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la tarde. Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida hacia el norte de la ciudad. Sin embargo, un patrullero que se encontraba realizando labores de vigilancia en el sector interceptó la motocicleta a pocas cuadras.

Producto del enfrentamiento con el uniformado, el conductor de la motocicleta, un sujeto que se estima tenía entre 25 y 30 años, fue abatido. El otro implicado, quien se cree que fue el autor de los disparos fatales, resultó herido en un brazo y fue aprehendido. Este agresor es un adolescente de tan solo 16 años de edad. Las autoridades lograron incautar el arma de fuego y la motocicleta utilizada para cometer el delito.

Vecinos de la zona conocían a los señalados como "la banda de La Moto Naranja". Esta pareja de criminales ya había perpetrado varios hurtos en la zona de Usaquén, incluyendo el asalto a un restaurante y un incidente muy reciente en el que apuñalaron a otro joven para robarle. De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá ya tenía conocimiento de estos sujetos. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó que la institución ya había tenido un enfrentamiento con ellos el 10 de noviembre, en el que se produjo un intercambio de disparos. A raíz de estas alertas y denuncias ciudadanas, la Policía había priorizado el sector y había reforzado la vigilancia con puestos fijos y planes especiales, buscando su identificación y captura.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el crimen, reiterando que "estos hechos no deberían pasar en Bogotá". Galán reconoció que la Policía ya estaba alertada sobre la presencia de la motocicleta sospechosa de color naranja hacía unas dos semanas. A pesar de los esfuerzos, que incluyeron el refuerzo de la vigilancia y el trabajo conjunto con la comunidad para identificar a los criminales, el alcalde lamentó que "no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos".

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL