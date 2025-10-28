En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Amazon elimina 14.000 empleos para impulsar la implementación de la inteligencia artificial

Amazon elimina 14.000 empleos para impulsar la implementación de la inteligencia artificial

La empresa anunció una nueva ronda de despidos masivos enfocada en su personal corporativo, buscando mayor eficiencia y agilidad ante la revolución de la inteligencia artificial.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Caída de la nube de Amazon provocó fallos en webs y aplicaciones de todo el mundo
Amazon. -
AFP - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad