En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Gobierno de Colombia advierte riesgo electoral en 104 municipios: Mindefensa activa Plan Democracia

Gobierno de Colombia advierte riesgo electoral en 104 municipios: Mindefensa activa Plan Democracia

Los ministerios de Defensa e Interior advirtieron sobre el riesgo electoral que hay en más de 100 municipios de Colombia para la elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Estas son las medidas que anunciaron.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Elecciones en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad