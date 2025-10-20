En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevo giro en desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: Fiscalía en Bogotá asume investigación

Nuevo giro en desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: Fiscalía en Bogotá asume investigación

Después de más de seis meses sin avances en Cartagena, la Fiscalía General trasladó la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández. La familia denunció falta de resultados y omisiones en las pesquisas iniciales. Detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Finaliza sin resultados la búsqueda submarina con robot por Tatiana Hernández en Cartagena
Tatiana Hernández
Fotos: Colprensa y Los Informantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad