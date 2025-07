Angelly Moncayo y el drama por sus implantes de seno, tuvo 40 síntomas: “Mi cuerpo no respondía”

Este martes 22 de julio, el Concejo Distrital de Cali entregó una exaltación de honor a la actriz y activista Angelly Moncayo, reconociendo su labor social a través de la fundación Asia Recovery. La condecoración no solo celebra su trabajo, sino también su valentía al compartir públicamente una historia que ha estremecido a miles de mujeres: el drama que vivió por culpa de sus implantes mamarios.

La actriz caleña conocida por papeles en novelas como Padres e Hijos, La baby sister y El cartel, fue diagnosticada con el síndrome de Asia, una enfermedad autoinmune provocada por los implantes de seno que llevó en su cuerpo durante casi dos décadas. Su testimonio, plasmado en el documental 'Tetas grandes', que ella misma produjo, ha sido clave para visibilizar una condición que afecta silenciosamente a muchas mujeres.



“Yo tuve 40 síntomas”: relató Angelly Moncayo

Angelly Moncayo comenzó a experimentar síntomas que ningún médico lograba explicar. “Yo tuve 40 síntomas dentro de los que estaban vértigos, se me cae el pelo por montones, yo literalmente sentía que no quería levantarme de la cama. Mi cuerpo no respondía, edemas muy agresivos y además morados, mi piel se empezó a tornar como gris, aftas en la boca, dolores de cabeza, empecé a perder la memoria de una forma exagerada, era prácticamente imposible tener una conversación conmigo, olvidaba las palabras, tenía niebla mental, morados en el cuerpo sin explicación”, relató en una entrevista con Los Informantes en el 2022.

Durante años, Moncayo visitó especialistas, se sometió a exámenes, ultrasonidos y procedimientos médicos sin obtener respuestas claras. “Simplemente sentía que un día iban a entrar a mi casa y que yo iba a estar muerta y que nadie iba a saber qué era lo que me había pasado porque ya me había convertido como en el estudio de la NASA, porque nadie sabía lo que me pasaba, todos los exámenes salían bien”, contó.



Una enfermedad invisible: el síndrome de Asia

El síndrome de Asia (Síndrome Autoinmune/Inflamatorio Inducido por Adyuvantes) es una condición poco conocida que puede desarrollarse en personas con implantes mamarios. Aunque no todas las mujeres lo padecen, se estima que un 25% de quienes tienen prótesis podrían desarrollar una enfermedad autoinmune.

Alan González, cirujano plástico y reconstructivo, explicó en Los Informantes: “El síndrome de Asia es una enfermedad real que está asociada a los implantes mamarios, que no se presenta en todos los casos. Cientos de miles de mujeres implantadas llevan años enfermas, que no saben su causa, y que de un día a otro les dicen pueden ser los implantes”.

Moncayo se convirtió en una de esas mujeres. “Me han hecho ultrasonidos, distintos procedimientos y no recuerdo la verdad cuántas veces he ido a urgencias, me han sacado sangre o me han hecho diferentes tipos de exámenes, no podría recordarlo”, relató en su documental.



La maternidad con el síndrome de Asia

El punto de quiebre para la actriz llegó tras el nacimiento de su hija. El posparto intensificó los síntomas. “Todos estos síntomas han sido semana tras semana”, dijo. Fue entonces cuando recurrió a sus redes sociales y descubrió que no estaba sola. Encontró una comunidad de mujeres que compartían sus mismos dolores y experiencias, y que también habían sido afectadas por los implantes mamarios.

“Quiero que todas las mujeres que están allá afuera se den cuenta que, cuando estamos hablando de la enfermedad del implante mamario no es mentira”, expresó entre lágrimas en un video.

Angelly Moncayo fue condecorada en Cali por su labor social con Asia Recovery Fotos: Facebook Concejo de Cali

Asia Recovery: una esperanza para otras mujeres

En 2020, Angelly fundó Asia Recovery, una organización dedicada a apoyar a personas afectadas por el síndrome de Asia. La fundación se enfoca en informar, investigar, conectar y acompañar a quienes enfrentan esta condición, ayudándolos a lograr una recuperación integral.

La labor de Asia Recovery ha sido reconocida por su impacto social. Este martes, el Concejo Distrital de Cali le otorgó una condecoración a Moncayo por su trabajo como activista y por dar voz a una problemática que ha sido ignorada por años.

Así resume el drama que vivió la actriz por años: “Lo que me había pasado era como si me hubieran secuestrado, me hubiera llevado a un lugar muy lejano, muy oscuro, y en ese momento me hubieran dicho ‘puedes regresar, puedes volver a hacer tú’, nadie puede imaginarlo hasta que no pasa por ahí”, relató.

La decisión de retirarse los implantes fue el inicio de su recuperación. “Cuando por supuesto veo las prótesis, que además salieron en un nivel de degradación altísima, estaban totalmente amarillas, lo primero que me pregunté fue cómo pude ponerme esto dentro de mí. Cuando las cargué y sentí el peso, dije claro, ahora entiendo por qué no podía respirar”.



La industria de los implantes mamarios

Cada año se realizan cerca de 2 millones de cirugías de implantes mamarios en el mundo. En Colombia, esta es la segunda intervención estética más popular después de la liposucción. Detrás de esta práctica hay una industria millonaria sostenida por estereotipos de belleza que empujan a las mujeres a modificar sus cuerpos para cumplir con estándares irreales.

“Visitar a sus especialistas y entender que, así como tomar la decisión de ponérselas, también es una decisión responsable quitárselas”, afirmó el doctor González.



Un llamado urgente a la conciencia

Angelly Moncayo ha transformado su dolor en una causa. Su testimonio no solo ha servido para alertar a otras mujeres, sino también para exigir mayor investigación, regulación y conciencia sobre los riesgos de los implantes mamarios.

Hoy, libre de prótesis, la reconocida actriz caleña continúa su labor desde Asia Recovery, acompañando a mujeres que, como ella, han vivido un verdadero drama por los implantes mamarios.