Testimonio clave de mujer que fue encontrada en centro estético donde desapareció Yulixa Toloza

Pasan las horas y no hay rastros de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció en un centro de estética en el sur de Bogotá. Las autoridades la buscan incansablemente, así como a las personas que le habrían hecho un procedimiento médico que le habría causado problemas de salud.



Hay dos momentos en esta historia. Un video obtenido por Noticias Caracol del día miércoles 13 de mayo a las 7:24 de la mañana se observa cuando Yulixa sale de su casa en Bosa, se sube a un carro gris y posteriormente llega a al centro de estética para realizarse un procedimiento. Ese mismo miércoles una cámara de seguridad de acá sector del barrio Venecia da cuenta y también lo cuentan algunos testigos que sale la mujer cargada en brazos de dos personas.



Una mujer fue rescatada del centro de estética donde fue sometida Toloza. Su testimonio es clave en esta investigación. La mujer que pidió proteger su identidad contó que ella llegó a Bogotá exclusivamente para someterse a un procedimiento y dijo que escuchó mucho ruido en la habitación de enfrente donde se encontraba Yulixa Toloza. Además, dijo que le llamó bastante la atención que escuchaba a un hombre orando. Ella explica que por la forma como se expresaba cree que se trata de un pastor. Asimismo, manifestó que ya fue contactada por uniformados de la SIJIN en Bogotá a quienes ya entregó todos los detalles de lo que vivió en la clínica clandestina.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Sí escuchaba la voces de las personas que estaban en la sala hablando incluso los escuché hasta orando porque había como un pastor y estaba como orando, pero no no le presté atención no porque vi todo normal. Estaba toda somnolienta. No le di importancia... que fue que los vi ahí orando y a una señora. Me encerré otra vez, ya no supe más nada hasta las 9 de la noche que desperté a tomarme una pastilla que me tocaba esa hora y ya no había nadie ahí todo. Estaba yo sola en el apartamento ese", relató la mujer en diálogo para Noticias Caracol.



Después de despertar cuenta la mujer que se sintió extrañada, pero aún más cuando escucha ruidos desde la calle y ve que son familiares de Yulixa Toloza con la Policía. La mujer cuenta que estaba muy mareada y que se comunicó con la persona que la atendió, quien le dijo que hiciera caso omiso al llamado de las personas que se encontraban buscando a la paciente. (Lea: Revelan extraños mensajes del celular de Yulitza, mujer que desapareció en centro estético de Bogotá).

"Me empecé a asustar cuando yo vi la situación grave porque la muchacha no aparecía estaba la Policía abajo con las amigas de la señora desaparecida y yo empecé a escribirle a la muchacha, no sé si era la dueña de eso con la que yo hablaba por WhatsApp, pero yo le escribía y le decía: 'Mire acá hay unos policías preguntando por la chica que estaba ahí'. Me decía: 'No, si ya salió a las 7 nosotros que vamos a saber de ella'". La mujer manifestó que ella nunca estuvo incomunicada, que hablaba con sus familiares y vio la magnitud de lo que estaba ocurriendo cuando vio a los bomberos ingresar por la ventana de la supuesta clínica estética. Ella ya fue atendida en un centro médico, pero tiene preocupación por la recuperación del procedimiento que se practicó.

