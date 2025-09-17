Estas son las identidades de los fallecidos en medio de motín en Funza: hay siete personas en UCI

Cinco personas resultaron muertas tras un motín que se registró en la estación de Policía del municipio de Funza, Cundinamarca, en la madrugada de este miércoles. De acuerdo con las autoridades municipales, algunos ciudadanos privados de la libertad, en un aparente intento de fuga, prendieron fuego a colchones dentro de las instalaciones. "Yo gritaba que sacaran a la gente y en ningún momento lo hicieron. Echaron baldecitos de agua hasta que llegó el carro pequeño de los bomberos y ya comenzó a apagar el fuego", dijo una de las testigos para Noticias Caracol.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que el cuerpo de Bomberos atendió la situación "de manera inmediata", y evacuó a tres de los internos, quienes fueron remitidos a centros asistenciales de Funza. "Horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen. En total, son cinco los fallecidos a esta hora. La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras", añadió el gobernador.

Sobre las quejas de los testigos relacionadas a que no se habría brindado una atención oportuna, Rey indicó que los organismos de primera respuesta le comentaron "que aproximadamente 18 extintores habían sido utilizados en las maniobras de control de este incendio. Ellos manifiestan haber aplicado todas las técnicas necesarias y haber llegado a tiempo al sitio cuando se requirió la atención. Sin embargo, todo será materia de análisis”.



Agregó que en el lugar había 13 personas, y que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han confirmado una comisión para visitar la estación después del suceso. "Tendrá que analizarse las minutas que deben firmarse y los ingresos que deben dejar relacionados en esta estación de Policía de toda persona privada de la libertad que llega a este lugar. Lo que sí podemos decir es que no había hacinamiento en el lugar”, añadió el gobernador.



Las identidades de quienes fallecieron en motín en Funza

El gobernador Rey, a través de su cuenta de X, confirmó la identidad de los cinco fallecidos:



José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años.

Arcadio Antivia Velásquez, 44 años.

Sergio Humberto Zarta Barrero, 29 años.

Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años.

Andrés Alberto Organista Ibáñez, 36 años.

También indicó que siete personas permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo de hospitales en Facatativá:



Luis Alejandro Orrego, 30 años.

Juan Felipe Bernal Bernal, 24 años.

Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años.

Edgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años.

Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años.

José Javier Fonseca, 35 años.

Julián Steven Ceruera Rico, 28 años.

Rey indicó además que hay otra persona privada de la libertad (Yeferson Parra, de 25 años) que recibe atención en Medifaca por fractura de huesos del carpo, ocasionada en una agresión dentro de la celda. "El Hospital San Rafael de Facatativá se encuentra brindando atención oportuna y diligente a las personas que permanecen en UCI, quienes se encuentran en estado crítico", dijo.



Familias de los fallecidos dijeron que no les habían dado información

Algunos familiares de las víctimas que llegaron a la estación denunciaron que no les estaban entregando información. “No han querido decir nada. Hay un audio que enviaron a nuestros familiares. Desde por la mañana, en esta estación les estaban pegando, les estaban echando gas lacrimógeno, los estaban martirizando, ¿cómo no quieren que hagamos escándalo? Tras del hecho los dejan morir allá adentro", dijo uno de ellos.

Al respecto, el gobernador, señaló que “es inaudito que no tengan información los familiares", y que "ya se encuentran el Inspector General de la Policía, BG Hernán Meneses, y el Jefe Nacional del Servicio de Policía, BG Wharlinton Gualdrón, junto con el comandante de la Policía del Sabana, coronel Jhon Rosas Cárdenas, en el municipio de Funza, con el fin de atender a las familias de las víctimas y esclarecer oportunamente estos hechos".

