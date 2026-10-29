Asesinan a dos jóvenes que salían de jugar fútbol en Campamento: uno era hijo de un exalcalde

Dos jóvenes fueron asesinados luego de salir de un partido de fútbol en Campamento, Antioquia. Se trata de Emmanuel Torres Sánchez y Jhon Jairo Hernández Pareja, ambos de 22 años, quienes fueron sorprendidos por hombres que portaban armas de fuego y les dispararon. Ambos habían compartido un partido de fútbol en la cancha de un colegio y, una vez terminó el encuentro, salieron juntos con destino a sus viviendas. Fue durante el trayecto, en una carretera rural que comunica a Campamento con Yarumal, donde ocurrió el ataque el pasado martes 27 de octubre.

De acuerdo con lo conocido por el medio regional Teleantioquia, los jóvenes quedaron gravemente heridos y aunque habitantes intentaron auxiliarlos, ninguno sobrevivió. La primera información sobre lo ocurrido llegó a las autoridades hacia las 7:00 de la noche del martes, cuando el alcalde de Campamento, Cristian Andrés Agudelo Posada, se comunicó con la Policía para reportar el caso. Para ese momento, Emmanuel Torres Sánchez ya había sido llevado al hospital La Sagrada Familia del municipio. Sin embargo, ingresó sin vida.

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La segunda víctima, Jhon Jairo Hernández Pareja, fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Allí falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el ataque. Las condiciones de seguridad del sector dificultaron el desplazamiento inmediato de los investigadores hasta el lugar donde ocurrió el crimen. Posteriormente, unidades de investigación criminal de Yarumal conocieron el fallecimiento de los dos hombres y comenzaron las labores correspondientes para esclarecer lo sucedido.



Emmanuel era hijo de un exalcalde de Campamento

Uno de los aspectos que ha generado mayor atención en el municipio es la identidad de Emmanuel Torres Sánchez. El joven era hijo de Juan Pablo Torres, quien fue alcalde de Campamento durante el periodo 2020-2023. Tras conocerse su muerte, la Alcaldía municipal publicó un mensaje en el que se refirió a su trayectoria y a las actividades por las que era reconocido entre los habitantes.



De acuerdo con el pronunciamiento, Emmanuel se destacaba por su participación en el deporte, su trabajo y las relaciones que había construido dentro de la comunidad. "Su partida, cuando aún tenía tantos caminos por recorrer y tantos sueños por cumplir, nos deja el dolor de una despedida inesperada. Desde la Alcaldía de Campamento, extendemos un abrazo solidario al exalcalde Juan Pablo Torres, a los docentes Sandra Sánchez y Mario Gil, a sus familiares, amigos y conocidos. Nos unimos a su dolor y acompañamos con profundo respeto este momento tan difícil, en el que las palabras parecen insuficientes para expresar la tristeza que nos embarga", se lee en el comunicado.



La institución también expresó sus condolencias a los allegados de Jhon Jairo Hernández Pareja, la otra víctima del ataque. "Su ausencia deja un vacío en la vida de quienes compartieron con él momentos, experiencias y recuerdos que permanecerán en el corazón. Hoy, nos unimos al dolor de su familia, amigos y allegados, reconociendo que hay despedidas para las que las palabras nunca serán suficientes".



Investigan si el atentado estaba dirigido contra uno de los jóvenes

Además de identificar a los responsables, uno de los principales objetivos de la investigación es establecer por qué los dos jóvenes fueron atacados. Entre las primeras versiones conocidas se encuentra la posibilidad de que el atentado estuviera presuntamente dirigido contra Hernández Pareja. Sobre él han circulado señalamientos que lo relacionarían presuntamente con las milicias urbanas del frente 36 de las disidencias de las Farc. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades y hace parte de las hipótesis que deben ser verificadas durante el proceso investigativo.

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También se ha planteado la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo armado que tiene presencia en Campamento y otros municipios del Norte antioqueño. Las autoridades tendrán que determinar si existía algún antecedente entre las víctimas y los responsables, si alguno de los jóvenes había recibido amenazas o si el crimen estaría relacionado con las disputas entre organizaciones armadas que operan en la región.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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