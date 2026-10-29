Medellín ya tiene su ranking de los mejores colegios en las pruebas Saber 11 de 2026

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) publicó las cifras correspondientes a las pruebas Saber 11 del año 2026. Los datos analizados por el Grupo Milton Ochoa muestran que los 28.609 estudiantes evaluados en la capital de Antioquia registraron un promedio global de 248,5 puntos sobre un máximo posible de 500.

El resultado del municipio se ubica 4,8 puntos por debajo de la media nacional, que alcanzó los 253,3 puntos en esta edición del examen. Dentro del departamento de Antioquia, Medellín ocupa la posición número 41 entre un total de 125 municipios evaluados. La medición abarca un universo de 467 sedes y jornadas educativas que presentaron grupos de cinco o más alumnos durante las pruebas del calendario A.



El grupo de las diez instituciones con promedios más altos

El primer lugar del ordenamiento en la ciudad corresponde al Colegio Corazonista en su jornada de la mañana. Esta sede de naturaleza no oficial y calendario A obtuvo un puntaje promedio de 350 puntos, registrado sobre un grupo de 91 estudiantes evaluados.

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La segunda casilla la ocupa el Colegio Pinares Altoverde, institución no oficial de jornada completa y calendario B, que alcanzó un promedio de 348 puntos con un total de 10 alumnos en el examen. El tercer puesto vuelve a corresponder al Colegio Corazonista, esta vez en su jornada de la tarde, al lograr un promedio de 346 puntos entre 33 evaluados.



La lista de las diez sedes con promedios de mayor escala en Medellín se distribuye de la siguiente manera:



4. Colegio San Ignacio de Loyola: 342 puntos (jornada completa, calendario A, 129 estudiantes evaluados).

5. Colegio de la Compañía de María: 340 puntos (jornada completa, calendario A, 37 estudiantes evaluados).

6. Colegio Montessori: 339 puntos (jornada completa, calendario B, 73 estudiantes evaluados).

7. Colegio San José de las Vegas: 337 puntos (jornada completa, calendario A, 59 estudiantes evaluados).

8. Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz: 336 puntos (jornada única, oficial, calendario A, 36 estudiantes evaluados).

9. Colegio Marymount: 332 puntos (jornada completa, calendario B, 66 estudiantes evaluados).

10. Colegio Jesús María: 330 puntos (jornada completa, calendario A, 55 estudiantes evaluados).

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Otras instituciones que se ubicaron entre los primeros quince puestos corresponden al Colegio Calasanz Campestre Escolapias en la casilla 11 con 327 puntos, el Instituto Jorge Robledo en el puesto 12 con 325 puntos, el Colegio María Auxiliadora en la casilla 13 con 325 puntos, el Instituto Musical Diego Echavarría en la posición 14 con 325 puntos y el Colegio Padre Manyanet en el puesto 15 con 324 puntos.



El desempeño de las instituciones del sector público

Dentro de los planteles de administración oficial, la Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz encabeza el listado de Medellín. Su sede de jornada única logró la casilla número 8 de la tabla general de la ciudad al registrar un promedio de 336 puntos con 36 estudiantes presentados al examen.

La segunda posición del sector oficial corresponde a la Institución Educativa Mater Dei, ubicada en la casilla 23 del ordenamiento general con un puntaje de 309 entre 33 evaluados. En el tercer lugar del sector público se ubica la Institución Educativa José María Bernal en su jornada de la mañana, que se posicionó en el renglón 27 con 302 puntos y 39 alumnos en la prueba.

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El cuadro de los colegios públicos con promedios superiores a los 280 puntos incluye también a las siguientes instituciones:

Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez: Puesto 38 general, 296 puntos (jornada única, 70 evaluados).

Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación: Puesto 41 general, 295 puntos (jornada única, 58 evaluados).

Institución Educativa Empresarial: Puesto 44 general, 294 puntos (jornada mañana, 136 evaluados).

Institución Educativa Barrio Santander: Puesto 45 general, 294 puntos (jornada única, 50 evaluados).

Institución Educativa Concejo de Medellín: Puesto 52 general, 289 puntos (jornada única, 104 evaluados).

Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac: Puesto 56 general, 288 puntos (jornada única, 85 evaluados).

Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano: Puesto 59 general, 287 puntos (jornada mañana, 30 evaluados).

Parámetros técnicos del procesamiento de datos

El reporte elaborado toma como base la información primaria suministrada por el ICFES en sus registros del año 2026. La ordenación de los planteles se organiza a partir de la suma de las cinco áreas del examen expresada en la escala global de 0 a 500 puntos.

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Para la construcción del ranking se aplica el filtro técnico de incluir de manera exclusiva a las sedes o jornadas que registraron cinco o más alumnos en las pruebas. El criterio excluye a los planteles con cuatro o menos evaluados para evitar distorsiones matemáticas asociadas a grupos reducidos.

El ICFES procesa y publica cada jornada y sede de forma independiente. Dentro del promedio municipal participan la totalidad de los alumnos de calendario A evaluados en la ciudad.

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