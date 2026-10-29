TransMilenio aclara qué objetos están prohibidos tras viral caso de una lavadora en un bus rojo

Para millones de bogotanos, TransMilenio es parte de la rutina diaria. Cada jornada, miles de personas utilizan buses y estaciones para movilizarse entre sus hogares, lugares de trabajo y centros de estudio. Sin embargo, además de las habituales congestiones y aglomeraciones, el sistema también se ha convertido en escenario de situaciones que generan sorpresa entre los pasajeros. Una de las más recientes se hizo viral en redes sociales luego de que circulara un video en el que se observa a una mujer intentando ingresar una lavadora a un bus articulado. Las imágenes provocaron cientos de comentarios y reabrieron el debate sobre los límites de los objetos que pueden transportarse dentro del sistema masivo de la capital.

Aunque para muchos la escena pareció excepcional, varios usuarios aseguran que este tipo de situaciones ocurren con más frecuencia de lo que parece. De hecho, quienes utilizan TransMilenio a diario afirman que es común encontrarse con personas transportando artículos de gran tamaño que terminan ocupando espacio destinado a los pasajeros y dificultando la movilidad dentro de estaciones y vehículos.



De lavadoras a cargamentos completos: lo que se ve a diario en TransMilenio

En diferentes estaciones de la ciudad es posible observar a personas ingresando con objetos que van mucho más allá de una maleta o un equipaje convencional. Los testimonios de los usuarios muestran que algunos intentan movilizar desde electrodomésticos hasta mercancías destinadas a la venta.

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Durante consultas realizadas por Noticias Caracol a ciudadanos sobre las situaciones más llamativas que han presenciado en el sistema, varios coincidieron en que el transporte de elementos voluminosos se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. "Bicicletas que he visto que suben, los carritos de mercado que ya son muy grandes", comentó un usuario. Otros pasajeros aseguran haber visto artículos todavía más difíciles de acomodar dentro de los buses: "Una lavadora, una nevera, cargamento grande".



Incluso quienes están acostumbrados a las aglomeraciones reconocen que todavía se sorprenden cuando observan ciertos objetos atravesando los torniquetes o intentando abrirse espacio en las plataformas. Según varios usuarios, estos elementos suelen generar incomodidades porque reducen el espacio disponible para los viajeros, obstaculizan el paso por los pasillos y, en algunos casos, complican el cierre normal de las puertas de los articulados. Para muchos ciudadanos, la sensación es que algunas personas utilizan TransMilenio como una alternativa para transportar mercancía o realizar pequeños trasteos, lo que termina afectando la experiencia de viaje del resto de pasajeros.



Los ruidos y las ventas también hacen parte de las quejas

Las molestias de los usuarios no se limitan únicamente al transporte de objetos grandes. Otra de las situaciones que genera inconformidad es el uso de parlantes portátiles o bafles dentro de los vehículos. En horas pico, cuando los buses viajan con una alta ocupación, algunos pasajeros consideran que escuchar música a alto volumen aumenta el estrés de un trayecto que ya suele ser complicado por las aglomeraciones: "Los que cargan baffles lo hacen mucho y, a veces, es incómodo para los demás".



A esto se suman otras conductas que también generan críticas, como las ventas ambulantes, el consumo de alimentos dentro de los articulados y el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores. Un usuario resumió así algunas de las situaciones que considera deberían controlarse con mayor rigor: "Que no se coma en los TransMilenios ni se fume. Ni tampoco con los vapeadores". Las quejas apuntan principalmente a la convivencia dentro del sistema. Muchos pasajeros consideran que respetar las normas básicas ayudaría a que los recorridos fueran más cómodos y seguros para todos.



¿Qué dice el reglamento sobre los objetos permitidos en TransMilenio?

Ante las frecuentes dudas sobre qué puede o no ingresar al sistema, TransMilenio cuenta con un Manual del Usuario que establece reglas específicas para el transporte de objetos y el comportamiento de los viajeros. La normativa señala que está prohibido ingresar elementos que representen un riesgo para la seguridad de las personas o de la infraestructura. Entre ellos se encuentran armas, materiales inflamables, explosivos, sustancias tóxicas o cualquier otro artículo considerado peligroso. Respecto a cajas, paquetes y equipaje personal, también existen límites de tamaño. Los objetos no pueden superar:



60 centímetros de alto.

40 centímetros de largo.

25 centímetros de ancho.

Para elementos cilíndricos o alargados, las medidas máximas permitidas son:



1,60 metros de longitud.

10 centímetros de diámetro.

Según el reglamento, cualquier elemento que exceda estas dimensiones tiene restringido su ingreso. La norma también prohíbe transportar mercancías destinadas a la venta informal dentro de estaciones y buses.



Las normas también aplican al comportamiento de los pasajeros

El manual no solo regula el tamaño de los objetos. También establece una serie de comportamientos que buscan garantizar la convivencia dentro del sistema. Entre las prohibiciones figuran consumir alimentos o bebidas alcohólicas, ingresar bajo efectos de sustancias psicoactivas, fumar o utilizar vapeadores dentro de los vehículos. Asimismo, se restringe la generación de ruidos que alteren la tranquilidad de otros usuarios, incluyendo música reproducida a altos niveles de volumen.

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Aunque el video de la lavadora despertó risas, críticas y comentarios en redes sociales, también puso nuevamente sobre la mesa un problema que muchos bogotanos aseguran enfrentar a diario. Para los usuarios, el cumplimiento de las normas resulta clave para evitar que los buses terminen convertidos en espacios de carga y para que el sistema pueda funcionar de manera más ordenada, segura y cómoda para todos sus pasajeros.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL