Tiroteo en el norte de Bogotá termina con una motocicleta BMW robada: esto se sabe

En la noche de este jueves 12 de marzo las autoridades en Bogotá registraron un tiroteo ocurrido en el norte de la capital de la República, específicamente en la carrera 18 con calle 85. Ladrones le robaron una moto BMW a un ciudadano.



Noticias Caracol conoció que el tiroteo fue entre los ladrones y el vigilante de un edificio residencial cuando ladrones abordaron a la víctima con armas de fuego y le robaron su vehículo, por lo que el uniformado habría disparado su arma de dotación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La motocicleta BMW robada por los delincuentes está siendo buscada por las autoridades de Bogotá.

Este medio conoció el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá: "Sobre 8:20 p. m. del día de hoy, se registra el hurto a una motocicleta en la 85 con 18 de la localidad de Chapinero. Hay disparos por parte de al parecer de un guarda de seguridad que se percata de la situación, no hay personas lesionadas. Se adelanta la investigación con el fin de ubicar y capturar a los delincuentes que cometieron este hecho".



Intento de homicidio en Bogotá

Esta semana, el 10 de marzo, también en el norte de Bogotá, se presentó otro hecho de violencia, específicamente en la calle 161 con carrera 19. De acuerdo con primeras versiones, un hombre fue víctima de un criminal que le disparó con un arma de fuego.



Uniformados de la zona llegaron hasta el lugar para atender la situación y trasladaron al herido hasta el hospital Simón Bolívar de Usaquén.



Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del hombre víctima de intento de homicidio en Bogotá. Además, se supo que recibió disparos a la altura del tórax y en uno de sus brazos

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias