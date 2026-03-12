Vuelo de Avianca aterriza de emergencia en Barranquilla: cubría ruta Bogotá - Nueva York

Un vuelo de Avianca que cubría la ruta de Bogotá y Nueva York (Estados Unidos) aterrizó de emergencia durante la noche de este jueves en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla, capital de Atlántico. Según se ha conocido, se generó una alerta 7700, un código internacional utilizado por pilotos para indicar una emergencia general en vuelo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La aerolínea informó que se trató de una situación de salud. "Un pasajero requirió asistencia médica. De acuerdo con los protocolos de seguridad, la tripulación decidió desviar el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde la aeronave aterrizó aproximadamente a las 7:40 p.m.", afirmó Avianca.

El reporte oficial indicó que el pasajero fue desembarcado para recibir atención médica, y el vuelo continuó su itinerario hacia Nueva York a las 9:30 p.m. de este jueves.



Noticia en desarrollo...