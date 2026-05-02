Asesinó a su madre y un policía resultó herido durante la captura: crimen en Caldas, Antioquia

Los vecinos de María Teresa Martínez en Caldas, Antioquia, fueron testigos de una desconcertante escena que terminó con la vida de esta mujer de 45 años. Los gritos fueron la señal de alerta que requirió la presencia de numerosos oficiales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dentro de la vivienda donde Martínez fue asesinada este 2 de mayo.

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De acuerdo con información recogida por Blu Radio, las autoridades se encontraron con una terrible escena en el lugar de los hechos. El cuerpo ensangrentado de doña María Teresa fue encontrado al lado del de su hijo y presunto agresor, que también estaba herido. Sin embargo, el caso dio un vuelco cuando este hombre de 26 años amenazó a uno de los policías con un arma cortopunzante.

Este momento obligó a que una subintendente, que acompañaba al uniformado, accionara su arma de dotación con el propósito de herir al joven. “Se usó la fuerza de manera racional y las armas legítimas del Estado”, dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana. El hombre fue capturado.



El comandante también reveló que el hijo de la asesinada tiene antecedentes judiciales por otras conductas delictivas como porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, concierto para delinquir agravado y lesiones personales. La Fiscalía y la Policía ahora avanzan para establecer circunstancias como tiempo, modo y lugar del crimen.



Al parecer, en el momento de accionar su arma de dotación, la uniformada habría herido a su compañero, así que victimario y policía fueron trasladados a un centro asistencial. Blu Radio conoció que el estado del señalado agresor es crítico e incluso habría requerido una intervención quirúrgica.

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Paula Rozo

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