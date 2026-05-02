Gobernadora del Chocó denuncia ataques del ELN con drones contra la Policía: hay dos heridos

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció este viernes 1 de mayo una alarmante escalada terrorista atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de un ataque con drones cargados de explosivos en el municipio de Río Iró que dejó dos policías heridos. El hecho, según las autoridades, evidencia una peligrosa transformación en las capacidades armadas del grupo ilegal y genera preocupación por el impacto en la población civil.



Gobernadora del Chocó denunció ataque con drones por parte del ELN

Según la mandataria, los hechos se registraron en la tarde del 1 de mayo, cuando integrantes del grupo armado ilegal lanzaron artefactos explosivos desde drones contra las instalaciones policiales. “En este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró. Al momento tenemos dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por los explosivos”, escribió la gobernadora en su cuenta de X, mensaje replicado por varios medios nacionales.

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Córdoba-Curi precisó que en las últimas horas se registraron seis acciones armadas con cinco detonaciones, que no solo causaron lesiones a miembros de la Fuerza Pública, sino también daños en la infraestructura de la estación. “Se han desplegado en las últimas horas seis ataques con cinco detonaciones, afectando la humanidad de los miembros de la fuerza pública y la estructura de la estación”, señaló.

En este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Rio Iró. Al momento tenemos dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por los explosivos. Se han desplegado en las últimas horas, 6 ataques con 5 detonaciones, afectando la… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) May 2, 2026

La gobernadora advirtió que esta modalidad de ataque se ha vuelto recurrente en la zona y alertó sobre el agotamiento de las medidas de seguridad actuales. “Es repetitivo el uso de esta modalidad contra Río Iró, sus autoridades y sus comunidades. Las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal que pone en jaque la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”, afirmó.



De acuerdo con información de la Policía del Chocó, los uniformados heridos, identificados como el mayor César Augusto Jerez Ballén y el patrullero Heiler Chaverra Perea presentan lesiones por esquirlas y se encuentran fuera de peligro, mientras unidades del Ejército Nacional fueron desplegadas en la zona para reforzar la seguridad y prevenir nuevos ataques.



El ataque ocurre en medio de un deterioro del orden público en varias subregiones del departamento, donde el ELN mantiene presencia activa. En entrevista con Blu Radio, la gobernadora reiteró el llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas urgentes y extraordinarias que permitan garantizar la protección de la población civil y de la Fuerza Pública en este territorio históricamente afectado por el conflicto armado.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL