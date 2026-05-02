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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así funciona del 4 al 8 de mayo de 2026

Pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así funciona del 4 al 8 de mayo de 2026

Para carros particulares y motos de dos y cuatro tiempos, la restricción va desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin cortes durante el día.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de may, 2026
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Pico y placa Medellín mayo 2026: cómo funcionará del 4 al 8 de este mes
Pico y placa Medellín mayo 2026: cómo funcionará del 4 al 8 de este mes -
Getty y Freepik

La semana que va del lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2026 llega con pico y placa en Medellín y en los demás municipios del Valle de Aburrá. La medida sigue el esquema que comenzó en febrero y que se mantiene sin cambios durante estos meses. No hay novedades en horarios ni en dígitos, por lo que la clave está en recordar qué número tiene la placa y qué día corresponde.

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Para carros particulares y motos, la restricción va desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin cortes durante el día. En el caso de los taxis, el horario arranca a las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Esta diferencia se mantiene en toda el área metropolitana y no depende del municipio por donde se circule.

Así va el pico y placa en Medellín para la semana del 4 al 8 de mayo de 2026

Lunes 4 de mayo de 2026

  • Carros particulares (último número) y motos de dos y cuatro tiempos (primer número): 1 y 7
  • Taxis: 5

Martes 5 de mayo de 2026

  • Carros particulares y motos: 0 y 3
  • Taxis: 1

Miércoles 6 de mayo de 2026

  • Carros particulares y motos: 4 y 6
  • Taxis: 7

Jueves 7 de mayo de 2026

  • Carros particulares y motos: 5 y 9
  • Taxis: 3

Viernes 8 de mayo de 2026

  • Carros particulares y motos: 2 y 8
  • Taxis: 9

El pico y placa no funciona solo en Medellín. También rige en Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. La idea es que la misma rotación se cumpla en toda la región y no se presenten cruces entre municipios con reglas distintas. Aun así, existen tramos donde la restricción no corre, y eso depende del lugar.

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En Medellín, el pico y placa no se aplica en el Sistema Vial del Río, que incluye la avenida Regional y la autopista Sur dentro del territorio del municipio. Tampoco se aplica en la vía Las Palmas ni en la vía hacia el occidente. En otros municipios como Bello e Itagüí, algunos tramos de estas mismas vías sí tienen restricción, ya que cada alcaldía toma sus propias decisiones en esos sectores.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Medellín?

La infracción se cobra con una multa de 52,29 UVB, que en 2026 representa un valor de $633.111 según la tabla de sanciones que rige en el país. A ese cobro se puede sumar la inmovilización del vehículo y los gastos por grúa y parqueadero. La sanción puede llegar tanto por un comparendo impuesto en vía como por cámaras, si el vehículo es captado circulando dentro del horario y en los sectores donde el pico y placa está activo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
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