Asesinan a Guillermo Pérez, líder comunal recién elegido en Puerto Wilches, Santander

La violencia contra el liderazgo social volvió a golpear al municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, tras el asesinato de un presidente de Junta de Acción Comunal ocurrido en la zona rural de esta población del Magdalena Medio.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Guillermo Pérez García fue recientemente elegido como líder comunal

La víctima fue identificada como Guillermo Pérez García, de 55 años, quien había sido elegido apenas días atrás como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Flores, ubicado en el corregimiento de Puente Sogamoso. El homicidio se registró en la noche del jueves 30 de abril, cuando hombres armados llegaron hasta su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los atacantes se movilizaban en motocicleta y, tras cometer el crimen, huyeron con rumbo desconocido hacia la zona rural del municipio. Unidades de la Policía del Magdalena Medio y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las labores investigativas para esclarecer los móviles y responsables del asesinato.

Las primeras hipótesis no descartan que el homicidio esté relacionado con su reciente elección como líder comunal, aunque las autoridades también analizan posibles antecedentes personales de la víctima. Según reportes oficiales, Pérez había sido desmovilizado de grupos armados ilegales años atrás, información que hace parte del análisis dentro de la investigación judicial en curso.



El crimen ha generado preocupación y rechazo entre habitantes de Puerto Wilches y organizaciones sociales, que advierten sobre los riesgos que siguen enfrentando quienes asumen roles de liderazgo comunitario en territorios con presencia de actores armados ilegales. El corregimiento de Puente Sogamoso es considerado una zona estratégica por su ubicación y por la disputa de control territorial entre estructuras criminales.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este homicidio, mientras continúan los operativos de seguridad en la región.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL