Pico y placa en Bogotá del 4 al 8 de mayo de 2026: estos números tienen más días de restricción

La medida de pico y placa en Bogotá sigue activa durante la semana del lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2026. Esta restricción aplica a vehículos particulares y funciona bajo el esquema de días pares e impares, definido por la Secretaría Distrital de Movilidad. El objetivo es regular la circulación en días hábiles y reducir la cantidad de carros en las vías durante horas de alta demanda.



El horario del pico y placa para carros particulares se mantiene de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, sin pausas durante el día. En este rango de tiempo, los vehículos con restricción no pueden circular dentro del perímetro urbano de la ciudad. La medida no aplica los sábados ni los domingos para movilidad interna en Bogotá.

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Durante mayo de 2026, la rotación se define según si el día del calendario es par o impar. En los días pares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. En los días impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Los demás números quedan con restricción durante todo el horario establecido.



Así va el pico y placa en Bogotá del 4 al 8 de mayo de 2026

Con base en este esquema, así funciona el pico y placa para la semana del 4 al 8 de mayo de 2026 en Bogotá:



Lunes 4 de mayo (día par): las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción.

Martes 5 de mayo (día impar): las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tienen restricción.

Miércoles 6 de mayo (día par): las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción.

Jueves 7 de mayo (día impar): las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tienen restricción.

Viernes 8 de mayo (día par): las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción.

Es importante tener en cuenta que la restricción aplica sin importar el lugar de origen del vehículo y cubre casi toda la ciudad, salvo algunas vías específicas definidas por la autoridad de tránsito. Estas excepciones deben revisarse en los canales oficiales antes de planear recorridos diarios.



Multa por incumplir pico y placa en Bogotá

En 2026, la infracción por incumplir el pico y placa en Bogotá corresponde a la multa tipo C14, que sanciona a quien transite por sitios restringidos o en horarios prohibidos, según el Código Nacional de Tránsito. Para este año, el valor de esa multa es de $875.445 pesos, monto fijado con base en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además del pago del comparendo, la norma permite la inmovilización del vehículo, una medida que puede aplicarse en controles en vía o a partir de registros de cámaras autorizadas por la autoridad de tránsito.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL