En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
DESAFÍO SIGLO XXI
NUEVO PASAPORTE COLOMBIANO
THERIANS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Indignante: rescatan a tigrillo al borde de morir por desnutrición, anemia y colmillos fracturados

Indignante: rescatan a tigrillo al borde de morir por desnutrición, anemia y colmillos fracturados

El hallazgo se reportó en el Cerro de las Tres Cruces de Medellín. Al parecer, este ser vivo había sido tenido en cautiverio previamente, un acto ilegal bajo la normativa de Colombia.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Tigrillo Lanudo
El felino sufrió un paro cardiorrespiratorio y se encuentra en cuidados intensivos en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. -
Foto: Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR)

Un indignante caso de presunto maltrato animal se registró en Medellin. En la mañana de este jueves 19 de febrero, el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) reportó que había sido rescatada una hembra adulta de tigrillo lanudo, la cual fue encontrada, junto a un sendero, en grave estado de salud por un grupo de ciudadanos en el Cerro de las Tres Cruces.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Inmediatamente se conoció el reporte, un equipo de profesionales de la entidad atendió a este felino y encontró un desalentador cuadro clínico que tiene en peligro de muerte al importante animal. Según el reporte, tal hembra de tigrillo se encuentra con desnutrición y deshidratación severa, una alta carga de pulgas en su pelaje y anemia. Esta serie de factores ha provocado en el ser vivo un compromiso sistémico que lo tiene al borde de morir.

Últimas Noticias

  1. Viaje a Europa
    Imagen de referencia de Oporto, Portugal. -
    Foto: Getty Images
    COLOMBIA

    Ponen freno a común práctica de colombianos para vivir en Europa; deberán hacer más trámites

  2. Presidente Petro revela cómo será el nuevo pasaporte de Colombia
    Colprensa
    COLOMBIA

    Así es el nuevo pasaporte de Colombia: presidente Petro lo mostró en la Plaza de Bolívar

“Su pronóstico es reservado y trabajamos para cuidarla y poder salvar su vida. Nuestro llamado es permanente para la protección y cuidado de nuestra fauna”, dio a conocer Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tan grave ha sido su estado que, en el momento en que fue valorada por los veterinarios profesionales, esta hembra presentó un paro cardiorrespiratorio en el que casi pierde la vida; afortunadamente, gracias a las maniobras de estabilización del equipo médico, se pudieron restablecer sus signos vitales. El animal permanece hospitalizado en cuidados intensivos, en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, y cuenta con soporte de oxígeno, manejo térmico y alimentación asistida por sonda.

Mientras esta especie que habita en los bosques tropicales de Colombia intenta sobrevivir, el equipo médico le realiza exámenes de sangre, pruebas químicas y estudios complementarios, incluida ecografía diagnóstica, con el objetivo principal de evaluar el compromiso que puedan tener sus órganos y descartar enfermedades infecciosas asociadas.

Publicidad

“Se están haciendo todos los esfuerzos para salvar la vida de este animal, llegó en un estado crítico. Hacemos un llamado a la ciudadanía a proteger nuestra fauna silvestre, no son animales de compañía, no son mascotas”, afirmó Marcela Ruiz Saldarriaga, secretaria de Medio Ambiente del Distrito de Medellín.

¿Animal rescatado estuvo en cautiverio previamente?

Detalles clave en el estado de salud de esta hembra de tigrillo, tales como la fractura de sus dientes y la desnutrición, podría ser indicio de que el animal estuvo en cautiverio previamente. Estas acciones, acorde con la ley colombiana, son ilegales y constituyen una infracción a la normatividad ambiental vigente; así mismo, su tenencia puede representar graves riesgos para la vida de los animales, la biodiversidad y la salud pública.

"El Área Metropolitana del Valle de Aburrá recuerda que la tenencia ilegal de fauna silvestre constituye una infracción a la normatividad ambiental vigente y representa graves riesgos para la vida de los animales, la biodiversidad y la salud pública. La entidad hace un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir o mantener fauna silvestre como mascota y para reportar oportunamente cualquier caso de fauna a las líneas oficiales de atención", manifestó el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR).

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Animales

Abuso de Animales

Especies En Vía de Extinción

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad