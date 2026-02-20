Agua de Bogotá saldrá amarilla en varios puntos del norte: Acueducto explica la razón

El Acueducto de Bogotá informó que el agua podrá salir amarilla en algunos puntos del norte de la ciudad. La variación se presentará por los trabajos para instalar compuertas en el sistema de bombeo de la Planta Tibitoc. Las labores se desarrollarán entre el 20 de febrero y el 20 de marzo.

¿En qué partes de Bogotá saldrá el agua amarilla?

La empresa señaló que el cambio de color no afecta la potabilidad. Indicó que tendrá equipos en vía pública para lavar tuberías mediante la apertura de hidrantes en distintos sectores. Los puntos donde podría verse el cambio están en Usaquén, Suba y Engativá, así como en Cajicá y Chía.

El Acueducto recomendó reportar cualquier caso a la Acualínea 116 o a sus canales digitales. También sugirió dejar correr el agua hasta que recupere su tono habitual y revisar su claridad antes de lavar ropa blanca. La entidad pidió permitir el trabajo de los operarios que abrirán hidrantes para limpiar la red.



Cortes de agua programados para hoy 20 de febrero en Bogotá

Para este viernes 20 de febrero de 2026, el Acueducto de Bogotá programó cortes de agua en distintas zonas con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento, reparación e instalación en la red de distribución. Los cortes responden a labores necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema y evitar daños mayores en la infraestructura. Las suspensiones están concentradas principalmente en la localidad de Usme.



Los sectores afectados se ubican en los barrios Aguas Claras y Aguas Claras Sur. El área comprendida va desde la Diagonal 13B Sur hasta la Calle 31A Sur, entre la Transversal 21A Sur y la Carrera 25 Este. El corte inicia a las 10:00 a. m. y se extenderá por aproximadamente siete horas. La causa específica es el mantenimiento preventivo en el tanque Aguas Claras, según informó la Empresa de Acueducto.



De acuerdo con la programación oficial, estas intervenciones buscan evitar fallas mayores en la red de suministro. Aunque se trata de un corte puntual en una sola localidad, forma parte de una serie de labores que la empresa ha venido realizando durante la semana en diferentes zonas de Bogotá. Sin embargo, para la fecha de hoy la información disponible indica que el único corte confirmado para la capital corresponde al sector de Usme mencionado.

El Acueducto brindó varias recomendaciones para los usuarios. Sugirió llenar el tanque de reserva antes del inicio del corte y, en caso de almacenar agua en recipientes, consumirla dentro de las siguientes 24 horas. También aconsejó priorizar el uso del agua en actividades esenciales como la preparación de alimentos y el lavado de manos.

La empresa recordó que dispondrá del servicio de carrotanques para instituciones que lo requieran, como clínicas, hospitales y lugares con alta concentración de personas. Este servicio puede solicitarse a través de la Acualínea 116. Además, invitó a la ciudadanía a verificar la lectura del medidor para detectar posibles fugas y a revisar el estado de los mecanismos de los baños, así como a reducir los tiempos de uso del agua durante las actividades diarias.

