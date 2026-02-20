Reportan accidente de tránsito en la mañana de este viernes: vehículo se volcó sobre la calle 100

En la madrugada de este viernes 20 de febrero de 2026 se registró un accidente de tránsito en la calle 100, importante corredor vial del norte de Bogotá. Las autoridades reportaron el hecho sobre las 5:32 de la mañana, dando a conocer que el hecho estaba generando afectación en el tráfico.

"Se presenta congestión vehicular en la localidad de Suba, por volcamiento de automóvil en la calle 100 con carrera 53, sentido occidente -oriente. Se asigna una unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá, Bomberos Oficiales de Bogotá, grupo guía y ambulancia", se lee un informe de Bogotá Tránsito, cuenta adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad.



Noticia en desarrollo...

