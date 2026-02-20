En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan accidente de tránsito en la mañana de este viernes: vehículo se volcó sobre la calle 100

Reportan accidente de tránsito en la mañana de este viernes: vehículo se volcó sobre la calle 100

Las autoridades de tránsito de Bogotá reportaron un accidente de tránsito en el norte de la ciudad que terminó en el volcamiento de un vehículo, afectando el tráfico de la calle 100.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de feb, 2026
Reportan accidente de tránsito en la mañana de este viernes: vehículo se volcó sobre la calle 100
El accidente de tránsito ha causado afectación en el tráfico.
Bogotá Tránsito

En la madrugada de este viernes 20 de febrero de 2026 se registró un accidente de tránsito en la calle 100, importante corredor vial del norte de Bogotá. Las autoridades reportaron el hecho sobre las 5:32 de la mañana, dando a conocer que el hecho estaba generando afectación en el tráfico.

"Se presenta congestión vehicular en la localidad de Suba, por volcamiento de automóvil en la calle 100 con carrera 53, sentido occidente -oriente. Se asigna una unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá, Bomberos Oficiales de Bogotá, grupo guía y ambulancia", se lee un informe de Bogotá Tránsito, cuenta adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

