En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así cayó europeo señalado de explotar y abusar de una menor de edad en Medellín

Así cayó europeo señalado de explotar y abusar de una menor de edad en Medellín

La joven denunció que luego de que presuntamente Borkelsson Hogni Kjartan la agrediera sexualmente, ella escapó y dio aviso a las autoridades, quienes lo detuvieron.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Cae europeo señalado de explotar y agredir sexualmente a menor de edad en Medellín
Borkelsson Hogni Kjartan, señalado de explotación y abuso -
Fiscalía

Publicidad

Publicidad

Publicidad