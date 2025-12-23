Así cayó europeo señalado de explotar y abusar de una menor de edad en Medellín

Las autoridades en Medellín, Antioquia, capturaron a un ciudadano europeo, proveniente de Islandia, que es señalado de explotar a una menor de edad a la que este sujeto habría ofrecido dinero a cambio de sostener con él relaciones sexuales. El hombre fue identificado como Borkelsson Hogni Kjartan, quien fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías mientras se esclarecen los hechos.



Al ciudadano islandés se le imputaron dos delitos: demanda de explotación sexual con menor de 18 años agravada y acceso carnal violento, cargos que Hogni no aceptó ante las autoridades colombianas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hecho se presentó en la madrugada del pasado 6 de diciembre en el sector conocido como San Diego, en el centro de la capital de Antioquia, donde el islandés habría contactado a la menor.



Menor que habría sido víctima de europeo en Medellín logró escapar

Según las investigaciones, el hombre y la joven se trasladaron a una vivienda del barrio Simón Bolívar, occidente de Medellín, en donde el europeo habría agredido sexualmente a la adolescente de 16 años.

La menor, después de ser agredida sexualmente, al parecer por el ciudadano extranjero, escapó del lugar y dio aviso a las autoridades, quienes capturaron a Borkelsson Hogni Kjartan.



¿Cómo denunciar explotación sexual?

Los ciudadanos pueden denunciar casos de abuso y explotación sexual a través de diferentes canales oficiales que garantizan confidencialidad y protección. En Colombia, la primera opción es la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), disponible las 24 horas para reportar situaciones que involucren menores de edad. También está la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, donde se reciben denuncias sobre delitos sexuales y se orienta sobre el proceso judicial.



En casos de emergencia, se puede llamar al 123 de la Policía Nacional, que activa la atención inmediata. Otra alternativa son los canales virtuales, como la plataforma A Denunciar o el portal de la Fiscalía, que permiten radicar denuncias en línea. Además, las Comisarías de Familia y las Defensorías del Pueblo ofrecen acompañamiento legal y psicológico para víctimas y sus familias.



Al presentar la denuncia, es importante aportar toda la información posible: datos del agresor, lugar y fecha del hecho, y cualquier evidencia disponible. Si la víctima es menor de edad, se debe garantizar su atención médica y psicológica inmediata, lo cual también sirve como prueba en el proceso judicial.

Todas las denuncias son confidenciales, y las autoridades están obligadas a proteger la identidad de la víctima. Denunciar no solo permite iniciar la investigación y sancionar al responsable, sino también activar rutas de protección y apoyo integral. Actuar a tiempo es clave para prevenir nuevos casos y garantizar la seguridad y dignidad de quienes han sufrido violencia sexual.

