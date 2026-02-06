Capturan a señalado en crimen de profesor universitario en Medellín: nuevos detalles del homicidio

Las autoridades de Colombia lograron un importante avance en la búsqueda de justicia por la muerte del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona, asesinado el 3 de octubre de 2024 en Medellín, Antioquia. El docente fue atracado por un grupo delictivo que después abandonó su cuerpo en inmediaciones del Cerro El Volador.

El hecho causó consternación entre los habitantes de la ciudad y la comunidad universitaria. Este viernes 6 de febrero se conoció que uno de los presuntos culpables del crimen fue judicializado. "El procesado haría parte de un grupo delictivo señalado de cometer hurtos en el sector del cerro El Volador en el occidente de la ciudad", se lee en un comunicado de la Fiscalía General de la Nación. La entidad anunció que el señalado fue identificado como José Luis Rivas Mosquera.



Reportes de las autoridades indican que una llamada a la línea de emergencia 123 encendió las alarmas poco después del crimen. Los denunciantes afirmaron ver que el cuerpo de una persona, al parecer lesionada. "Al llegar el cuadrante ubica el cuerpo de un masculino tendido en la vía. Se observó sin camisa y presenta lesiones en la parte alta de la espalda y en la pierna izquierda", se lee en el informe de ese momento.



Tras conocerse que se trataba del profesor universitario, Leonardo García Botero, rector del Tecnológico de Antioquia, institución donde laboraba el docente, expresó el dolor por la repentina muerte. "Es un día de tristeza profunda para la comunidad institucional del TdeA. Nos enluta la muerte de nuestro docente y amigo James Alberto Arboleda... Una vez más, hechos violentos truncan una vida de una manera absurda e injustificada. Nos arrebataron a un ser humano alegre, a un profesional integro, que recordaremos por siempre por sus enseñanzas y calidez", comentó el directivo.

¿Cuáles han sido los avances del caso del profesor James Alberto Arboleda?

"De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el docente se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad y fue interceptado por varias personas, quienes lo condujeron hasta un camino peatonal del cerro El Volador. En ese lugar, lo despojaron del teléfono celular y tarjetas bancarias, obligaron a entregar las claves financieras", explicó la entidad. La información recabada por los investigadores indican que en medio de un forcejeo que se generó, los criminales le propinaron varias heridas al profesor con un arma cortopunzante.

"El cuerpo de la víctima fue abandonado y encontrado dos días después; mientras que los asaltantes realizaron varios retiros en cajeros automáticos. El día del crimen del profesor, otro hombre fue abordado por estas personas en el mismo sector, despojado de sus pertenencias y herido con arma cortopunzante", agregaron.

José Luis Rivas Mosquera fue capturado y presentado ante un juez penal de control de garantías, mientras que un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas estas conductas agravadas. El señalado no aceptó los cargos y deberá cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante la audiencia, el fiscal del caso indicó que "al lugar arribó otra motocicleta con el profesor James Alberto Arboleda Cardona. El profesor se baja de su motocicleta y allí es sorprendido por tres de los asaltantes, (...) se le abalanzaron al profesor y, bajo amenazas con sus puñales, procedieron a ingresarlo hacia el mismo camino peatonal donde tenían a la primera víctima tendida en el suelo. Allí, en ese sitio, lo despojaron de sus documentos personales, tarjetas débito y crédito y de un teléfono".

"Empezaron a exigirle las claves de esos... de ese teléfono celular (...) Ante la negativa del profesor de entregar sus claves, se enfrentó con los asaltantes y fue ahí cuando le produjeron heridas con arma cortopunzante en su espalda, en sus glúteos y en su pierna izquierda, que posteriormente le ocasionaron la muerte. Luego de haberlo herido, se apoderaron de otras pertenencias del profesor, como son un computador portátil y, al día siguiente, utilizando la tarjeta de propiedad del profesor, hicieron dos retiros en efectivo para un total de lo apoderado por estos jóvenes de $9,541,260", concluyó el funcionario.