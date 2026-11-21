Las restricciones operativas y cierres temporales que afectaron a los aeropuertos de Bogotá y Medellín durante el 20 de noviembre llevaron a Avianca a poner en marcha un plan de contingencia para atender a los miles de pasajeros impactados por las alteraciones en la operación aérea.

Según informó la aerolínea en un comunicado, las condiciones meteorológicas registradas durante esa jornada provocaron limitaciones en los aeropuertos de ambas ciudades, lo que redujo significativamente su capacidad operativa. Debido al papel que cumplen estas terminales dentro de la red aérea nacional, la situación generó retrasos y afectaciones en vuelos, conexiones e itinerarios tanto dentro de Colombia como en algunos servicios internacionales.



Avianca anuncia 28 vuelos extra y 6.682 sillas tras restricciones aéreas en Colombia

Ante este panorama, Avianca anunció un incremento temporal de su oferta de asientos con el objetivo de facilitar el traslado de los viajeros que quedaron represados por las restricciones. La compañía habilitó 6.682 sillas adicionales mediante la programación de 28 vuelos extra durante la noche del 20 de noviembre y la madrugada del 21 de noviembre.

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La estrategia también incluyó la utilización de aeronaves de mayor capacidad en varias rutas nacionales. De acuerdo con la aerolínea, se realizaron 10 mejoras de capacidad, conocidas en la industria como “upgrades”, que permitieron aumentar el número de pasajeros transportados en trayectos con alta demanda. Entre las rutas beneficiadas estuvieron Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali y Bogotá-Cartagena.



La empresa explicó que la recuperación de la operación no depende únicamente de la reapertura de los aeropuertos afectados, sino que también requiere reorganizar la programación de vuelos y reacomodar a los pasajeros cuyos itinerarios se vieron alterados. Por esta razón, el plan de contingencia contempló medidas adicionales para acelerar el restablecimiento de la red aérea y minimizar las consecuencias para los viajeros.



Avianca aumenta su operación con 6.682 sillas para atender viajeros afectados Avianca

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Entre esas acciones se incluyó la autorización para que los pasajeros afectados por las restricciones del 20 de noviembre pudieran realizar cambios de vuelo sin costo, siempre sujetos a disponibilidad de cupos. De esta manera, la aerolínea busca ofrecer alternativas a quienes no pudieron viajar en los horarios originalmente programados. Asimismo, Avianca indicó que reforzó los equipos de atención en aeropuertos, tripulaciones de vuelo y personal de los centros de contacto para apoyar la recuperación operativa y brindar información actualizada a los usuarios sobre ajustes en itinerarios y opciones de viaje.

La compañía aseguró que uno de los principales focos de atención fueron los pasajeros que tenían previsto desplazarse hacia Barranquilla para asistir a la final de la Copa Sudamericana, un evento que generó una alta demanda de transporte aéreo en medio de las complicaciones operativas. “Entendemos la preocupación de quienes vieron afectados sus planes, incluidos los pasajeros con destino a Barranquilla para asistir a la final de la Copa Sudamericana”, señaló la aerolínea en el comunicado.

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Finalmente, Avianca reiteró que las condiciones meteorológicas que originaron las restricciones estuvieron fuera del control de la compañía y aseguró que sus esfuerzos durante la contingencia estuvieron dirigidos a garantizar que los viajeros pudieran llegar a su destino final en el menor tiempo posible. Según la empresa, acompañar y atender a los pasajeros afectados fue la prioridad durante el proceso de recuperación de las operaciones.

ÁNGELA URREA PARRA

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