A una semana de la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, el Ejército Nacional informó sobre un nuevo resultado operacional contra una comisión armada que estaría bajo sus órdenes. Dos presuntos integrantes de esta estructura murieron durante operaciones militares en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia.



El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Cañaveral, donde tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada, adelantaron acciones en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 75 DECOC y el CTI GICCO.

De acuerdo con el reporte de la Séptima División del Ejército, los enfrentamientos se produjeron contra presuntos integrantes de la Subestructura 5, identificada como una comisión armada que tendría una alianza criminal con el Clan del Golfo.

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La institución informó que, además de las dos personas muertas en desarrollo de operaciones militares, fueron incautados cuatro fusiles, 14 proveedores y 1.077 cartuchos de diferentes calibres.



En el procedimiento también se encontraron elementos de intendencia, dos baterías para radio y un teléfono celular, que, según el Ejército, harían parte de las capacidades logísticas y de comunicación de esta comisión armada.



En el comunicado, la institución señaló que esta comisión habría sido enviada por ‘Primo Gay’ con el propósito de fortalecer la presencia del grupo armado y ampliar su control territorial en el norte de Antioquia. Según la información militar, la estructura buscaría extender sus actividades desde los municipios de Briceño y San Andrés de Cuerquia hacia Yarumal, Campamento, Angostura y Anorí.

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El Ejército también indicó que, de acuerdo con información de inteligencia, la presunta alianza con el Clan del Golfo tendría entre sus objetivos el control de economías ilícitas, particularmente mediante la explotación ilícita de yacimientos mineros y el cobro de extorsiones a comerciantes y empresarios de la región.

La Séptima División aseguró que el resultado operacional afecta las capacidades armadas y logísticas de esta estructura y sus pretensiones de expansión territorial. Asimismo, reportó la desarticulación del Frente 5, facción Calarcá, según la identificación presentada por la institución.

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Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, fue capturado el pasado 14 de noviembre en una vía de Yarumal, junto con su jefe de seguridad, Herny Sneyder Herrón Serna, conocido como alias Cherry.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, ambos se movilizaban en una motocicleta y portaban dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y munición.

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Un juez de control de garantías legalizó las capturas y les imputaron el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. A Uñates López también le formularon cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, delitos relacionados con armas de uso restringido y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La Fiscalía, además, anunció nuevas investigaciones contra ‘Primo Gay’ por hechos relacionados con presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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