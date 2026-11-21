Las lluvias son protagonistas este sábado, 21 de noviembre de 2026, en Bogotá. De acuerdo con los reportes más recientes del IDIGER y el Ideam, la capital tendrá una jornada marcada por abundante nubosidad y precipitaciones de diferente intensidad en varios sectores de la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) advirtió que durante el día podrían registrarse lluvias en distintos momentos, por lo que recomendó a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas antes de realizar actividades al aire libre.

La alerta coincide con los reportes emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que informó sobre precipitaciones activas en el norte y occidente de Bogotá. Según la entidad, las lluvias se han concentrado especialmente en las localidades de Suba y Usaquén. Para la tarde, el Ideam prevé que Bogotá mantenga un cielo mayormente nublado, acompañado de lluvias de variada intensidad. El pronóstico indica que las precipitaciones más persistentes podrían presentarse en las localidades de Suba, Usaquén, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

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Las autoridades recomiendan a conductores y peatones tomar precauciones debido a posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en corredores donde suelen registrarse encharcamientos durante episodios de lluvia prolongada. Mientras tanto, en otras regiones del país también se esperan condiciones variables. El Ideam señaló que en la región Caribe predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras a moderadas en sectores de Córdoba y el sur de Bolívar. Asimismo, podrían presentarse precipitaciones entre ligeras y moderadas en zonas de Amazonas, el oriente de Caquetá y Guaviare, así como lloviznas ocasionales en áreas aisladas de Putumayo.



🌧️ #AEstaHora (1:57 PM) Se registran lloviznas en Chapinero. El radar del IDIGER identifica lluvias en desarrollo sobre Suba, Usaquén y Barrios Unidos, que podrían intensificarse y extenderse a otros sectores de Bogotá.



✔️Actualízate con el SAB https://t.co/gD0yupUUGt pic.twitter.com/9lWgwhW2MV — IDIGER (@IDIGER) November 21, 2026

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¿Cómo consultar el mapa de lluvias en tiempo real en Bogotá?

Si quiere saber en qué zonas de Bogotá está lloviendo, puede ingresar al portal del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) del IDIGER a través del siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/. Allí encontrará un mapa interactivo que muestra información en tiempo real del radar meteorológico y de las estaciones de monitoreo distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. Dentro de la plataforma es posible identificar los sectores donde se registran precipitaciones, revisar los acumulados de lluvia del día y consultar el comportamiento de las lluvias durante las últimas horas. Además, el sistema señala qué estaciones están reportando precipitaciones en tiempo real, convirtiéndose en una herramienta útil para conductores, peatones y ciudadanos que necesitan verificar las condiciones climáticas antes de desplazarse por la capital.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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