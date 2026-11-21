Los niños de la zona rural de Socotá, Boyacá, llevan dos años esperando volver a tener una escuela en condiciones adecuadas para recibir sus clases. Desde noviembre de 2024, cuando un gigantesco movimiento en masa afectó varias veredas del municipio, los estudiantes tuvieron que dejar las sedes educativas a las que asistían y continuar su formación en viviendas prestadas.



La emergencia no solo afectó a más de 50 familias de esta población, sino también a los menores que estudiaban en dos escuelas rurales. Desde entonces, la infraestructura educativa no ha sido reconstruida y las comunidades han tenido que buscar alternativas para evitar que los niños abandonen las aulas.

Actualmente, dos viviendas funcionan como espacios de enseñanza para los estudiantes y sus profesoras. En una de ellas, la docente Dora recibe a 16 niños, mientras que en la otra, a cargo de la profesora Maribel, estudian siete menores.

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Las condiciones cambiaron frente a las que tenían antes de la emergencia. Una de las estudiantes recordó con nostalgia la escuela en la que compartía con sus compañeros y su anterior profesora. “Extraño mis compañeros que tenía, ya la otra profe que nos consentía harto”, expresó.



La sede educativa afectada contaba con diferentes recursos para el aprendizaje. Según relató una de las docentes, Dora Cecilia Cristano, era “una de las mejores escuelas de Socotá”, pues tenía equipos de cómputo, cámaras e internet.



¿Qué falta para reconstruir las escuelas de Socotá?

Mientras se concreta una solución definitiva, la administración municipal informó que asume el pago de los arriendos de las viviendas donde funcionan actualmente las aulas. Sin embargo, desde el municipio señalaron que necesitan el apoyo de otras entidades para avanzar en la construcción de las nuevas sedes.



“Lo que el municipio puede hacer es aportar el lote de terreno y ya el Gobierno nacional y el Gobierno departamental nos podrían ayudar con los diseños, nos podrían ayudar con la estructura para poder construir esa escuela”, explicó el Alcalde de Socotá, Adiel Panqueba Chía.

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Al ser consultada por las demoras en la solución, la Gobernación de Boyacá indicó que el municipio trabaja en el proceso de titulación del terreno. Según explicó la entidad, este trámite es necesario para avanzar con las siguientes etapas. “Es un proceso demorado, pero la idea es que apenas se tenga ese título, se empiecen los estudios y diseños y se pueda hacer la reconstrucción de estas dos escuelitas”, señaló Marcela Blanco, secretaria de Educación de Boyacá.

Aunque los menores han podido continuar sus estudios en las viviendas adaptadas, la expectativa de regresar a una sede educativa permanece. Los estudiantes esperan que las autoridades y otras personas puedan contribuir a que las comunidades rurales recuperen espacios adecuados para su formación.

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“Que las personitas que, pues, de buen corazón nos ayuden a levantar una escuelita digna”, fue el llamado de uno de las estudiantes.

Por ahora, los niños de estas veredas continúan asistiendo a clases en las casas arrendadas, mientras avanza el proceso para definir el terreno y gestionar los recursos necesarios para la reconstrucción. A dos años de la emergencia, la fecha en la que podrán regresar a una escuela nueva todavía no está definida.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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