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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así habitante de calle habría cometido crimen de adulto mayor en Cartagena: fue capturado

Así habitante de calle habría cometido crimen de adulto mayor en Cartagena: fue capturado

A Ronald Alfaro le imputaron el delito de homicidio agravado. Aunque no aceptó el crimen, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Detalles sobre crimen de adulto mayor en Cartagena: habitante de calle sería el responsable
Ronald Alfaro, señalado de asesinar a un adulto mayor -
Fiscalía

Las autoridades en Cartagena, Bolívar, le dieron captura a un habitante de calle, identificado como Ronald Alfaro, quien fue señalado de quitarle la vida a un adulto mayor de 79 años, en hechos que se registraron el pasado 4 de marzo en el barrio El Pozón.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el señalado asesino, un hombre de 24 años, lanzó un objeto contundente que impactó contra el adulto mayor en la frente, causándole un traumatismo cerebral severo, que finalmente le quitó la vida.

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“Ocho días después, en cumplimiento de una orden judicial el investigado fue capturado por la Policía Nacional en el mismo sector”, informó la Fiscalía.

Asi cayó habitante de calle, señalado de crimen de adulto mayor en Cartagena

Por estos hechos, Ronald Danilo Alfaro Padilla fue capturado el pasado 12 de marzo y un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar le imputó el delito de homicidio agravado.

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Aunque Alfaro no aceptó los cargos por este crimen, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se esclarecen los hechos y se define su responsabilidad.

¿Cómo denunciar maltrato contra adultos mayores?

Denunciar el maltrato contra personas adultas mayores es una acción clave para proteger sus derechos, su integridad física y emocional, y su dignidad. El maltrato puede manifestarse de diversas formas, como violencia física, psicológica, abandono, negligencia, abuso económico o trato humillante, y puede ocurrir tanto en el ámbito familiar como institucional.

Cuando una persona identifica o sospecha una situación de abuso, debe actuar con prontitud. Si el adulto mayor se encuentra en peligro inmediato, es fundamental contactar a los servicios de emergencia o a la policía. En casos donde no exista una urgencia vital, la denuncia puede presentarse ante fiscalías, comisarías, defensorías del pueblo, entidades de protección social, líneas telefónicas especializadas o servicios de atención al adulto mayor. Profesionales de la salud y del sector social también están legalmente obligados a reportar estos hechos.

La denuncia puede hacerse de manera anónima en muchos casos, lo que reduce el temor a represalias. Es recomendable aportar información clara sobre la persona afectada, el presunto agresor, el lugar de los hechos, la frecuencia del maltrato y cualquier evidencia disponible.

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Tras recibir la denuncia, las autoridades evalúan la situación y adoptan medidas de protección, como atención médica, apoyo psicológico o medidas judiciales. Denunciar es un acto de responsabilidad social que contribuye a prevenir abusos y a garantizar una vejez digna y segura.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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