Así funcionará el pico y placa en Ibagué durante la semana del 25 al 31 de mayo de 2026

La Alcaldía de Ibagué mantiene vigente la rotación del pico y placa para vehículos particulares durante el primer semestre de 2026.

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Horarios en los que aplica el pico y placa en Ibagué

La medida rige desde el 1 de enero hasta el 30 de junio y aplica entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Para la semana del 25 al 31 de mayo de 2026, la restricción funcionará de la siguiente manera:



Lunes 25 de mayo: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 8 y 9 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Martes 26 de mayo: la medida aplicará para placas terminadas en 0 y 1 .

la medida aplicará para placas terminadas en . Miércoles 27 de mayo: tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en 2 y 3 .

tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en . Jueves 28 de mayo: no podrán movilizarse los carros con placas terminadas en 4 y 5 .

no podrán movilizarse los carros con placas terminadas en . Viernes 29 de mayo: la restricción será para placas terminadas en 6 y 7.

Cabe recordar que para los fines de semana, la medida no aplica, por lo que habrá libre circulación de vehículos sin importar su número de placa los días sábado y domingo. La administración municipal recordó que incumplir la norma puede generar una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo en algunos casos.



Horarios de excepción del pico y placa

Además, seguirá vigente la denominada “hora valle”, que permite a los carros matriculados en Ibagué circular el día del pico y placa entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, así como de 3:00 a 5:00 de la tarde.



La medida busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en distintos corredores de la capital del Tolima.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.