Tropas del Ejército fueron víctimas de explosivos y disparos en el Guaviare: esto se sabe

Hombres del Ejército Nacional fueron blanco de un nuevo atentado con explosivos y disparos mientras adelantaban operaciones en Guaviare, en el marco del Plan Democracia 2026. El hecho violento fue confirmado a través de un comunicado oficial de la Fuerza de Tarea Omega. Según inteligencia militar, integrantes de un grupo armado estarían instalando explosivos en distintos sectores del Meta y Guaviare, poniendo en riesgo a la población civil de cara a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo.

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El ataque ocurrió específicamente en zona rural de San José del Guaviare, en la vereda Peña Roja, cuando tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 de la Fuerza de Tarea Omega, adelantaban tareas tácticas de reconocimiento y verificación de un puente sobre un afluente del sector. De repente, fueron objeto de una acción terrorista mediante la activación de un dispositivo explosivo improvisado y disparos. Al parecer, este ataque fue perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) estructura Jhon Linares del bloque Jorge Suárez Briceño.

Hay que resaltar que estas tareas por parte de los hombres de la fuerza pública se estaban desarrollando para blindar la seguridad de las comunidades y velar por la protección de los puestos de votación en esta región de Colombia.



¿Hay heridos? Esto indicó el Ejército Nacional

La institución aseguró que los soldados no resultaron afectados, gracias a la reacción oportunidad y los procedimientos de seguridad que adoptaron las unidades en terreno. Por tanto, los hombres de esta tropa continúan en esta parte de la región desarrollando las operaciones militares para neutralizar cualquier amenaza terrorista.



Lo que se sabe de posibles amenazas por parte de grupos armados

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Según la información de inteligencia militar, los integrantes de la estructura Jhon Linares del bloque Jorge Suárez Briceño estarían instalando explosivos improvisados en zonas importantes de las zonas rurales del Meta y Guaviare, por donde pasan civiles a diario, como puentes, carreteras, trochas, senderos y pasos obligados.

El Ejército advierte que estas acciones pueden poner en riesgo a la población, campesinos, menores de edad, animales, miembros de la fuerza pública; todo con el propósito de afectar el desarrollo de los comicios de este 31 de mayo.

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“Muy cerca de uno de los sitios donde fueron activados estos dispositivos explosivos improvisados, se encuentra ubicada una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores de edad, situación que evidencia el desprecio de estos grupos armados organizados por la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas”, señaló la institución en el comunicado.



La Fuerza de Tarea Omega mostró su rechazo cateórico a las acciones criminales y recordó que estas constituyen una grave violación a los derechos humanos y el derecho internacional humantiro. A su vez, reiteró que las operaciones militares en territorio continuarán de “manera sostenida, conjunta y coordinada para salvaguardar la democracia, garantizar la libre movilidad y proteger a los ciudadanos en Meta, Caquetá y Guaviare”.

En esa línea, el Ejército hace un llamado especial a la población en general para que denuncie -a través de la Línea 107- cualquier acción o situación sospechosa.

María Paula Rodríguez Rozo

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