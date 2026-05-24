En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
YULIXA TOLOZA
COLOMBIA DECIDE
CLUB EL NOGAL
SHAKIRA
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Villavicencio para la semana del 25 al 31 de mayo de 2026: así regirá la medida

Pico y placa en Villavicencio para la semana del 25 al 31 de mayo de 2026: así regirá la medida

Infórmese sobre la restricción y evite posibles sanciones por el pico y placa.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 24 de may, 2026
Comparta en:
Pico y placa Villavicencio funcionará así este viernes, 4 de julio de 2025

La medida de pico y placa en Villavicencio continuará operando sin modificaciones durante mayo de 2026. La Alcaldía mantuvo el esquema implementado desde comienzos de año para regular la movilidad de vehículos particulares en los horarios de mayor congestión en la capital del Meta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Para la semana comprendida entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo de 2026, la restricción aplicará con la rotación habitual de placas y dentro de las franjas horarias establecidas por la Secretaría de Movilidad.

Últimas Noticias

Pico y Placa Ibagué
COLOMBIA

Así funcionará el pico y placa en Ibagué durante la semana del 25 al 31 de mayo de 2026

Robo en sitp
BOGOTÁ

Violento robo en un bus del Sitp de Bogotá: dos ciudadanos fueron agredidos en medio del hurto

El pico y placa en Villavicencio funciona en dos jornadas al día:

  • De 6:30 a. m. a 9:30 a. m.
  • De 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Fuera de esos horarios, los vehículos particulares podrán circular sin restricción, incluso si la placa coincide con el día asignado.

La medida aplica únicamente para carros particulares que transiten dentro del polígono urbano definido por las autoridades. Las motocicletas no están incluidas dentro de la restricción durante 2026.

Publicidad

Asimismo, las vías perimetrales como la Avenida 40 y la vía al Llano pueden ser utilizadas libremente, siempre y cuando los conductores no ingresen a las calles internas del polígono durante los horarios restringidos.

Así será la rotación del pico y placa

  • Lunes 25 de mayo: placas terminadas en 5 y 6
  • Martes 26 de mayo: placas terminadas en 7 y 8
  • Miércoles 27 de mayo: placas terminadas en 9 y 0
  • Jueves 28 de mayo: placas terminadas en 1 y 2
  • Viernes 29 de mayo: placas terminadas en 3 y 4

La restricción se determina según el último número de la placa del vehículo. Si coincide con el día asignado, el carro no podrá circular dentro de la zona restringida en los horarios establecidos.

Publicidad

Multa por incumplir la medida

Las autoridades recordaron que incumplir el pico y placa en Villavicencio puede generar un comparendo tipo C14, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo.

Los controles se realizan mediante agentes de tránsito y cámaras instaladas en distintos puntos del polígono urbano de la ciudad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Villavicencio

Alcaldía de Villavicencio

Meta

Pico y placa

Publicidad

Publicidad

Publicidad