Así le tendieron la ‘trampa’ a Miguel Castellanos para asesinarlo en Cúcuta: "Capturar cuanto antes"

Eran las 6 de la tarde de este lunes 26 de octubre, Miguel Castellanos se movilizaba en su camioneta por la zona de El Pórtico, en el anillo vial de Cúcuta. El político, quien era precandidato a la alcaldía de esa ciudad fronteriza, acababa de recoger a su hijo.

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Sin embargo, Castellanos tuvo que frenar y acercarse a la orilla de la carretera, pues sintió el choque de una moto contra su vehículo. En ese momento, decidió descender de la camioneta y es cuando el sicario aprovecha para dispararle en varias oportunidades, causándole la muerte.



Una de las primeras preguntas que buscan resolver los investigadores del caso son las razones por las cuales la víctima viajaba sin su esquema de escoltas. Miguel Castellanos acumulaba una extensa trayectoria en el sector público y en la fuerza pública. Alcanzó el grado de mayor de la Reserva Activa de la Policía Nacional, sumando más de 21 años de servicio continuo en la institución. Durante su carrera, estuvo enfocado en el diagnóstico, diseño e implementación de estrategias de seguridad y convivencia ciudadana.



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En la Policía Nacional, desempeñó funciones dentro del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, sirviendo como comandante de estación y de distrito. Su labor abarcó unidades institucionales en departamentos como Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Bolívar, Arauca, Magdalena, Meta, Casanare, Guaviare y Córdoba, además de Bogotá y Cundinamarca. En el ámbito académico, era administrador policial y poseía una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Proyectos. Posteriormente, asumió como secretario de Gobierno de Cúcuta durante la administración del alcalde Jorge Acevedo.

¿Qué dijo la Policía tras el asesinato?

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, manifestó que se están desplegando todas las capacidades investigativas para esclarecer el crimen de Castellanos. Informó que desde la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.

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Castellanos se había retirado de sus funciones para adelantar la precampaña política con miras a postularse a la Alcaldía de Cúcuta. De hecho, Jorge Acevedo, mandatario de esa capital, rechazó de manera contundente el asesinato de su exfuncionario. “No vamos a descansar hasta dar con el paradero de los asesinos y los autores intelectuales”, dijo. Se indaga si detrás del crimen está una poderosa banda delincuencial que opera en Cúcuta, conocida como los AK-47.

¿Quién era Miguel Castellanos?

El exfuncionario pertenecía a una familia con destacada figuración pública. Era hermano de Jairo Castellanos, exsenador de la República, y de Leandro Castellanos, exarquero profesional de Independiente Santa Fe y de la Selección Colombia, actual concejal de Bogotá.

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En febrero de 2026, su hermano Jairo Castellanos fue víctima de un atentado en Tame, Arauca, hecho en el que fallecieron dos integrantes de su esquema de seguridad. A su vez, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, condenó el asesinato, asegurando que se desplegará la capacidad del Estado para evitar la impunidad. "He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen", añadió.

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