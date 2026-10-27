¿Quiénes son las víctimas mortales del accidente de agrupación de Kbeto Zuleta? Más de 20 heridos

La música vallenata atraviesa días de profundo dolor tras el grave accidente de tránsito que sufrió la agrupación del cantante Kbeto Zuleta, hijo del reconocido artista Poncho Zuleta. El siniestro ocurrió cuando el bus en el que se movilizaban varios integrantes del grupo se salió de la vía y cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en el corredor que conecta a los departamentos de Cesar y Magdalena. El accidente dejó un saldo de dos personas fallecidas y más de 20 heridos, entre ellos el propio Kbeto Zuleta, quien resultó gravemente lesionado y permanece bajo atención médica especializada. La emergencia movilizó a organismos de socorro, personal médico y autoridades de tránsito, que continúan investigando las circunstancias exactas que rodearon el hecho.



¿Quiénes son las víctimas fatales del accidente de Kbeto Zuleta?

Las víctimas mortales fueron identificadas como Giovanni Lobo Albear y Harold Santana, dos reconocidos integrantes del grupo musical que acompañaba al cantante en sus presentaciones. Giovanni Lobo Albear se desempeñaba como corista de la agrupación y era una figura ampliamente apreciada dentro del entorno vallenato. Durante su trayectoria artística hizo parte de diferentes proyectos musicales y compartió escenario con reconocidos exponentes del género. Compañeros y allegados lo recuerdan como un hombre apasionado por la música, comprometido con su trabajo y con una larga experiencia acompañando a destacados intérpretes.

Su fallecimiento causó una profunda conmoción entre amigos, familiares y colegas del folclor vallenato, quienes han expresado mensajes de solidaridad y tristeza por la pérdida de uno de los integrantes más queridos dentro de la agrupación. La segunda víctima fatal fue Harold Santana, músico de amplia trayectoria que también sobresalía por su trabajo como guitarrista, acordeonero y productor musical.

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Santana era conocido en el medio artístico por su experiencia en la producción de proyectos vallenatos y por contar con un estudio de grabación propio, desde donde impulsó el trabajo de numerosos artistas de la región Caribe. Su conocimiento musical y su aporte al género lo convirtieron en una persona respetada dentro de la industria. Quienes lo conocieron destacan que dedicó gran parte de su vida a la música y que su legado permanecerá en las producciones y proyectos en los que participó a lo largo de los años.



Así ocurrió el accidente de la agrupación vallenata

De acuerdo con los testimonios recopilados tras la emergencia, el vehículo que transportaba a los músicos cubría una ruta hacia Valledupar cuando se presentó el accidente sobre el puente del río Ariguaní. Según versiones conocidas por las autoridades y familiares de los afectados, el bus impactó contra una de las barandas de la estructura y posteriormente cayó al afluente. Aunque el río no registraba un alto caudal en ese momento, la fuerza del impacto provocó múltiples lesiones entre los ocupantes.



La rápida reacción de organismos de emergencia permitió el rescate de los heridos, quienes fueron trasladados inicialmente a centros médicos de Bosconia y posteriormente remitidos a instituciones de mayor complejidad en Valledupar. Incluso algunos integrantes de la agrupación evitaron estar dentro del vehículo porque decidieron cambiar sus planes de viaje minutos antes de que ocurriera la tragedia, una decisión que hoy consideran providencial.



¿Cómo está Kbeto Zuleta tras el accidente?

Entre los lesionados, el caso que genera mayor preocupación es el de Kbeto Zuleta. El artista sufrió graves heridas durante el accidente y fue sometido a procedimientos médicos de urgencia; se conoce que le amputaron una pierna. Los reportes más recientes indican que el cantante permanece bajo observación especializada y con pronóstico reservado. Su estado obligó a los médicos a priorizar su estabilización antes de evaluar una eventual remisión a una institución hospitalaria de mayor nivel en ciudades como Barranquilla, Bogotá o Medellín. La presencia de su padre, Poncho Zuleta, en el centro asistencial donde recibe atención ha reflejado la preocupación de la familia por la evolución del artista, cuya recuperación continúa siendo seguida de cerca por seguidores y colegas.



Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente, el mundo del vallenato despide a Giovanni Lobo Albear y Harold Santana, dos músicos cuya partida deja un vacío difícil de llenar. La tragedia no solo golpeó a la agrupación de Kbeto Zuleta, sino también a toda una comunidad artística que hoy lamenta la pérdida de dos hombres que dedicaron su vida a la música. Sus nombres quedan ligados a una historia que ha conmocionado a los seguidores del vallenato y que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la seguridad en las carreteras del país.

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En medio del dolor, familiares, amigos y compañeros recuerdan a ambos artistas por su talento, profesionalismo y pasión por el género vallenato, legado que permanecerá vivo a través de la música que ayudaron a construir.

ÁNGELA URREA PARRA

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