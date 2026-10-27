Lula le respondió a De la Espriella y expuso temas en los cuales quiere trabajar: "Respeto mutuo"

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, llamó este lunes a priorizar los intereses comunes de Colombia y Brasil sobre las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la reelección de este último en los comicios del domingo.

"El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente", escribió De la Espriella en su cuenta de X, en la que defendió la cooperación bilateral.

El mandatario colombiano recordó que Lula apoyó abiertamente al senador Iván Cepeda en las elecciones presidenciales colombianas, en las que él resultó vencedor, mientras que De la Espriella respaldó al candidato brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien perdió este domingo la segunda vuelta frente a Lula.

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"Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!", agregó. Lula obtuvo el domingo el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.



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El mandatario brasileño consiguió así un cuarto mandato presidencial no consecutivo, que comenzará en enero de 2027. De la Espriella sostuvo que Colombia y Brasil son "países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas", por lo que consideró que ninguna diferencia debe estar por encima de los intereses nacionales.

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Señaló además que las relaciones bilaterales deben estar guiadas por el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación, y mencionó entre los asuntos prioritarios la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de los ciudadanos. "Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos", concluyó De la Espriellla.

¿Qué respondió Lula da Silva?

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Por su parte, Lula da Silva le contestó a De la Espriella por la misma red social, señalando que “la voluntad del pueblo es soberana”. Compartió que ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo y, por eso, “vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda a los intereses de nuestros pueblos”.

En otro punto, el reelecto mandatario dijo que está plenamente abierto a trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica. “Seguimos adelante”, apuntó.

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