En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así operará el pico y placa en Medellín hoy, martes 11 de noviembre de 2025: revise su placa

Así operará el pico y placa en Medellín hoy, martes 11 de noviembre de 2025: revise su placa

El esquema del pico y placa en Medellín también aplica para los municipios del Valle de Aburrá. Conductores, así funcionará la medida este martes, 11 de noviembre.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Medellín funcionará así en agosto 2025
El nuevo esquema de restricción no solo rige en Medellín, también en los otros nueve municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad