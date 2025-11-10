Nuevos detalles de atentado contra Renson Martínez, gobernador de Arauca: ¿quién está detrás?

Mientras viajaba en su camioneta blindada junto con su esquema de seguridad, el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, fue víctima de un grave atentado, en la vía que conecta los municipios de Fortul y Tame. Según el relato del mandatario, fue interceptado por varios hombres "fuertemente armados", y su vehículo fue atacado en al menos 13 oportunidades.

El ataque ocurrió específicamente en el puente Tamacay, en el departamento de Arauca. Tras el incidente, el gobernador logró comunicarse con la Policía del departamento para reportar lo sucedido y confirmar que tanto él como su esquema estaban a salvo. "Gracias a Dios salimos bien librados", reportó el gobernador a la Policía desde la estación de Tame.



Tanto la reacción rápida de los escoltas del mandatario como el nivel de blindaje del vehículo asignado fueron cruciales para que el gobernador resultara ileso. Una de las personas de su equipo de seguridad señaló que si no hubieran contado con el vehículo blindado, "la situación hubiese dado otra". Pese a salir ilesos, la huida fue compleja. El gobernador Martínez relató que se vieron obligados a abandonar su vehículo.



"Nosotros dejamos el carro abandonado porque nosotros seguimos y fue imposible continuar porque seguimos en rines," detalló. Tras conducir de esta manera por aproximadamente 10 kilómetros, el esquema de seguridad se subió a otra camioneta para seguir su trayecto.



¿Quién está detrás del ataque al gobernador de Arauca?

Horas después del ataque, la Policía Nacional en Arauca se pronunció y responsabilizó al ELN por el atentado contra el gobernador. Desde la Fuerza Pública se informó que la Policía y las fuerzas militares están llevando a cabo "una serie de acciones con el fin de identificar a los y capturar a los responsables de este ataque". Confirmaron, además, que el gobernador y su esquema se encuentran "fuera de peligro y bajo la protección de la Policía Nacional".

En medio de un ambiente de seguridad reforzada, el Gobernador Renson Martínez fue trasladado por medio de un helicóptero del Ejército desde Tame hasta la capital de Arauca. Una vez en la capital, se realizó un Consejo de Seguridad con el objetivo de analizar las medidas de protección y las estrategias que se adoptarán en la zona tras este grave incidente.

"Seguiremos trabajando, con más berraquera, con más decisión, porque no podemos permitir que los violentos sigan intimidando al pueblo araucano. Seguiremos trabajando por nuestro departamento de la mano de nuestro Ejército y nuestra Policía", añadió el gobernador.

