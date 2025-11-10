Nuevos desvíos en Bogotá por las obras del metro: estas rutas estarán cerradas

Publicidad
La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó sobre la puesta en marcha de una nueva fase de intervención en la Autopista Norte que tendrá un impacto significativo en la movilidad del norte de la ciudad a partir del domingo 9 de noviembre, ya que estos trabajos son esenciales para avanzar en la construcción del viaducto correspondiente a la Línea 1 del Metro.
La intervención principal se centra entre las calles 76 y 80 de la Autopista Norte. El cambio más evidente para los conductores será el cierre total de la Autopista Norte para el tráfico mixto entre las calles 76 y 77. Adicionalmente, se restringirá el paso vehicular por el deprimido que conecta la calle 77 con la calle 80 en sentido occidente, por lo que las obras también implican un cierre parcial de la Autopista Norte entre las calles 77 y 80.
Los trabajos también requieren la intervención de la infraestructura utilizada por TransMilenio. La Empresa Metro de Bogotá llevará a cabo la demolición de una parte del espacio público que pertenece a la estación Héroes. Además, será necesario desmontar de manera temporal un sector del vagón que opera en el sentido sur-norte.
Es importante destacar que, a pesar de estas labores de infraestructura, la operación de TransMilenio sobre la Autopista Norte seguirá funcionando con normalidad. La entidad recomienda a los usuarios consultar los posibles cambios operativos a través de su página oficial o mediante la aplicación móvil TransmiApp.
Como parte de las adecuaciones, también se cerrará el separador central de la Autopista Norte desde la calle 79 por 50 metros hacia el norte, así como el carril de TransMilenio ubicado en la calzada oriental, desde la calle 79 por 38 metros hacia el norte.
Ante los cierres viales, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha oficializado diversos desvíos para mitigar la congestión en el sector. Se recomienda a los ciudadanos transitar con precaución y acatar la señalización en la vía.
Para quienes se dirigen hacia el norte:
Para quienes se dirigen hacia el sur:
Para quienes se dirigen hacia el occidente:
La EMB ha enfatizado que durante las intervenciones, el acceso y la salida a los parqueaderos legalizados del sector están garantizados con el apoyo de auxiliares de tránsito. La información detallada sobre estos cierres fue proporcionada y difundida por la Empresa Metro de Bogotá, con el objetivo de mantener la transparencia en la gestión de la movilidad mientras avanza la construcción del proyecto.
ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL