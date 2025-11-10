En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevos desvíos en Bogotá por las obras del metro: estas rutas estarán cerradas

Nuevos desvíos en Bogotá por las obras del metro: estas rutas estarán cerradas

La construcción de la línea 1 del metro causará el cierre total de la Autopista Norte entre las calles 76 y 77, afectando el tráfico y el paso por el deprimido a la calle 80.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Calles de Bogotá
Estos cierres son debidos a la construcción del viaducto correspondiente a la Línea 1 del Metro.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad