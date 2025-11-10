Mineducación abre investigación contra Fundación San José por presuntas irregularidades en títulos

El Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar sancionatoria contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos a egresados. Esto tras conocerse el caso de Juliana Guerrero, joven que había sido postulada como viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, antes de que se descubrieran las aparentes inconsistencias en sus títulos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Esta medida se toma luego de varias visitas de inspección que permitieron identificar posibles incumplimientos en los procesos institucionales y en la normatividad nacional vigente", indicó el ministerio. Dichas visitas se realizaron desde marzo pasado, y el ministro José Daniel Rojas firmó hoy el acto administrativo que da inicio a esta investigación.



Anulan títulos de Juliana Guerrero

Precisamente, ña semana pasada se conoció que la Fundación San José decidió anular los títulos universitarios de los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el programa profesional de Contaduría Pública de Juliana Guerrero. "La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública", indicó el comunicado que emitió la institución, la cual aclaró que la investigación seguirá abierta.

El caso de Guerrero se destapó luego de la denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien habló con Noticias Caracol cobre la más decisión del consejo directivo de la Fundación San José. Para la congresista, el anuncio "responde a un derecho de petición que desde hace más de dos meses enviamos solicitándoles (a la universidad) algo muy sencillo y eran las notas o los registros académicos de asistencia a clases, que si realmente Juliana Guerrero hubiese sido estudiante de esta universidad, pues cualquier institución se demora cinco minutos en responder ese correo".



La representante afirmó que tuvo que acudir a un juez de tutela en una segunda instancia para que la universidad hiciera pública esa información. El juez falló a su favor, según dijo, y fue entonces cuando la universidad publicó el comunicado con los detalles de la decisión de anular los títulos de Guerrero. Entre las denuncias de Pedraza está el hecho de que Guerrero no tiene una tarjeta profesional, y que no realizó el examen Sabe Pro.



"Esta investigación inició como una labor de revisión de los criterios de mérito y de los requisitos para ocupar uno de los cargos más altos dentro del Estado colombiano, que es un viceministerio, un salario que se paga además con los impuestos de todos y todas, pero se transformó muy rápidamente en una investigación sobre posible corrupción, que es lo que hoy estamos encontrando, a mi parecer", dijo Pedraza para este medio.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL