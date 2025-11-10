En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mineducación abre investigación contra Fundación San José por presuntas irregularidades en títulos

Mineducación abre investigación contra Fundación San José por presuntas irregularidades en títulos

En esta institución es donde se conoció el caso de Juliana Guerrero, a quien ya le anularon los títulos en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública. "No evidenció registro alguno de actividad académica", indicó la universidad.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 10 de nov, 2025
Fundación San José, en líos tras irregularidades en título de Juliana Guerrero.
Archivo

