Así quedó el lugar del atentado en inmediaciones del comando de la Policía en Cúcuta

En la madrugada de este sábado se registró un atentado en las inmediaciones del comando de la Policía en Cúcuta, Norte de Santander. El hecho ocurrió con la explosión de un carrobomba, que dejó hasta el momento 11 policías y tres civiles heridos, además de la muerte de una perra.



“Atentar contra quienes velan por la seguridad de los colombianos es un ataque contra la tranquilidad de todos. Ya están desplegadas todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la justicia”, aseguró el general William Rincón, director de la Policía Nacional, en declaraciones dadas en la mañana.

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El director de la Policía agregó que desde el primer momento en que conoció el hecho se trasladó a Cúcuta y agregó que junto al gobernador de Norte de Santander y las autoridades regionales desplegaron todas las capacidades para dar con la captura de los responsables, ofreciendo una recompensa de 300 millones de pesos. “No seremos inferiores frente a estos terroristas. Los encontraremos y responderán por este crimen”, indicó.

De acuerdo con la información conocida del ataque, este afectó directamente las instalaciones policiales y generó momentos de pánico entre los habitantes del sector. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de la explosión y los instantes de tensión posteriores al atentado terrorista.



Aunque la investigación sigue en curso, el secretario de Seguridad del departamento, George Quintero y el propio director de la Policía, los hechos son atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La zona donde se produjo el atentado está cerca del mercado público Cenabastos, punto al que llegan de madrugada camiones cargados con productos del campo, y por esa razón el vehículo que transportaba los explosivos no llamó la atención de las autoridades.



Se conoció que después de la detonación, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el mismo sector y una de las personas que resultó herida es una mujer que vendía café en un puesto callejero. Este atentado se produce a menos de una semana de la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido mano dura contra los violentos. "Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", escribió De la Espriella en su cuenta de la red social X.

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La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el grave atentado. "La detonación de un carro bomba en una zona urbana evidencia una escalada de violencia que incrementa los riesgos para la población civil. Este ataque se suma a otros hechos registrados durante la presente semana en el departamento" explicaron desde la entidad.

"Recordamos que el derecho a la vida debe prevalecer siempre . Cuando las operaciones se dirigen contra la Fuerza Pública, las partes en conflicto están obligadas a respetar los principios de humanidad, precaución y proporcionalidad. Está prohibido emplear métodos o medios de guerra que produzcan efectos indiscriminados, generar terror entre la población civil o ejecutar ataques en los que sea previsible que los daños incidentales a civiles resulten excesivos frente a la ventaja militar concreta y directa esperada", agregaron.



Así quedó el lugar del atentado en inmediaciones del comando de la Policía en Cúcuta

La Gobernación del Norte de Santander compartió fotografías de cómo quedó el lugar del atentado.

El Gobierno Departamental permanecerá articulado con la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, y las demás autoridades para fortalecer las medidas que garanticen la seguridad en el departamento. pic.twitter.com/ExafnpeEIX — Gobernación de Norte de Santander (@GoberNorte) August 1, 2026

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