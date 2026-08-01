Elevan a alerta Naranja por actividad de Volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) compartió un boletín extraordinario luego del aumento continúo en la actividad del Volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos. La entidad cambió el estado de alerta a Naranja. “Desde el pasado 20 de julio se ha registrado un aumento continuo en la actividad del volcán Puracé - CVLC, tal y como fue reportado en los últimos boletines semanales. A la fecha de hoy, los cambios en la actividad volcánica han llegado a niveles que corresponden al estado de alerta Naranja”, indicó la entidad.

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El SGC indicó las razones para el cambio de estado de alerta, argumentando un “aumento en la energía sísmica del tremor continuo y de las señales asociadas a las emisiones de ceniza. Esta sismicidad se localiza a menos de 1 km debajo del cráter del volcán Puracé”. Asimismo, la entidad asegura que hubo aumento en las alturas de las columnas de emisión de gases y ceniza. “ Han alcanzado hasta los 3.400 m sobre la cima del cráter del volcán Puracé, acompañado de incrementos en las temperaturas de las emisiones con valores estimados alrededor de 140°C”, indicaron.

También hablan de un incremento en las emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera con valores estimados de flujo de hasta 4.200 toneladas por día. Además, el SGC dice que hay persistencia del proceso de deformación del suelo del sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Desde la Aeronáutica Civil (Aerocivil) aseguraron que ante el cambio a estado de alerta del volcán Puracé “recomendamos a los pasajeros con vuelos desde o hacia el Aeropuerto de Popayán consultar el estado de sus itinerarios directamente con sus aerolíneas”.



Recomendaciones ante el estado de alerta Naranja del Volcán Puracé

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó una serie de recomendaciones ante el cambio en el estado de alerta:



Recomendaciones para autoridades territoriales

Implemente las estrategias territoriales de respuesta.

Emita la orden de evacuación preventiva para las zonas definidas.

Socialice rutas de evacuación, puntos de encuentro y alojamientos temporales.

Fortalezca la comunicación del riesgo y la preparación con la comunidad.

Garantice el funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT).

Identifique y fortalezca sus capacidades de respuesta.

Realice simulacros y ejercicios de preparación.

Restringir el acceso a las partes altas del volcán.

Recomendaciones para la comunidad

Implemente los planes de respuesta de su municipio.

Realice la evacuación preventiva según la indicación de las autoridades territoriales.

Ponga en marcha su plan familiar y comunitario.

Ante caída de ceniza, proteja sus vías respiratorias, piel, ojos y fuentes de agua potable.

Manténgase informado a través de canales oficiales.

El SGC indica que con este estado de alerta “es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”.

🚨 El https://x.com/sgcol?ref_src=twsrc%5Etfw">@sgcol</a> informa a la opinión pública que, a partir de hoy, 1 de agosto de 2026, el volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos cambia su estado de alerta de Amarilla 🟨 a Naranja 🔶, tras registrarse cambios importantes en los parámetros monitoreados. 🗣️ Nathalia… https://t.co/SihBKkUhOX">pic.twitter.com/SihBKkUhOX</a></p>— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) https://x.com/sgcol/status/2083609133777842302?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2026

MATEO MEDINA ESCOBAR



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