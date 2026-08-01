Atentado con carrobomba en inmediaciones del comando de la Policía en Cúcuta deja varios heridos

Un atentado con explosivos sacudió la madrugada de este sábado 1 de agosto en Cúcuta, luego de que un vehículo cargado con explosivos estallara en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero. La detonación dejó varios heridos.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ataque afectó directamente las instalaciones policiales y generó momentos de pánico entre los habitantes del sector. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de la explosión y los instantes de tensión posteriores al atentado.

Como consecuencia de la explosión, una de las áreas del comando de la Policía terminó envuelta en llamas, mientras los equipos de atención de emergencias trabajaron para controlar la situación y asistir a los lesionados.



La información preliminar entregada por las autoridades indica que al menos ocho uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos y fueron evacuados hacia la Clínica Medical Duarte, donde reciben atención médica especializada.



Además de los uniformados afectados, también se informó de manera preliminar que tres civiles resultaron heridos. Entre ellos se encuentran un vendedor ambulante, un taxista y una persona que permanecía en su vivienda al momento de la explosión. Con estas cifras, los reportes conocidos hasta ahora hablan de al menos diez personas lesionadas, aunque las autoridades continúan consolidando el balance oficial.

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Tras el atentado, las autoridades activaron un plan candado y convocaron un consejo extraordinario de seguridad con el propósito de coordinar la respuesta institucional y fortalecer las medidas de control en el área metropolitana de Cúcuta. Asimismo, se mantiene máxima alerta en las inmediaciones del comando de la Policía mientras continúan las labores para asegurar el perímetro, atender la emergencia y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Se espera igualmente un pronunciamiento oficial por parte del secretario de Seguridad del departamento, quien será el vocero encargado de informar los avances de la investigación y las decisiones adoptadas durante el consejo de seguridad.

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El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, anunció la suspensión de su desplazamiento al municipio de Chitagá para atender personalmente la situación de orden público en la capital del departamento.

A través de su cuenta de X, el mandatario departamental rechazó el atentado y aseguró que las autoridades trabajarán para identificar a los responsables.

"Rechazamos de manera contundente el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander. Coordinaremos con las autoridades todas las acciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde hecho. Solidaridad con las familias y heridos".

Rechazamos de manera contundente el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander. Coordinaremos con las autoridades todas las acciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde hecho.



Solidaridad con las familias y heridos. — William Villamizar Laguado (@williamndes_) August 1, 2026

La explosión ocurrió además a pocos metros de la Central de Abastos de Cúcuta, una de las principales zonas comerciales de la ciudad. Como medida preventiva, las autoridades restringieron la movilidad en el sector mientras organismos especializados inspeccionan el lugar para descartar nuevos riesgos y avanzar en la recolección de evidencias.

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Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre los autores del ataque ni un balance definitivo de los daños materiales ocasionados por la detonación. Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional entregue un informe consolidado sobre el estado de salud de los heridos, las afectaciones ocasionadas y los avances de la investigación.

NOTICIA EN DESARROLLO

