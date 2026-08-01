Este sería el rol que tendrían los capturados en el crimen de María Camila Potosí, según la Fiscalía

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí continúa avanzando tras la audiencia de imputación de cargos contra las cinco personas capturadas por su presunta participación en el crimen de la joven de 21 años, quien estaba en estado de embarazo con ocho meses. Durante la diligencia judicial, la Fiscalía expuso el papel que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recolectados hasta el momento, habría desempeñado cada uno de los implicados dentro del caso.

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El ente acusador solicitará que los cinco procesados sean enviados a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra, al considerar que existen suficientes elementos para vincularlos con los hechos investigados.

Según la Fiscalía, el crimen habría sido planeado con antelación y tendría como objetivo el secuestro de María Camila Potosí para extraerle a su bebé. Como parte de la investigación, agentes de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron varios allanamientos en los que recopilaron evidencias que permitirían reconstruir diferentes momentos del caso.



De acuerdo con los hallazgos forenses, la joven fue secuestrada, torturada y atacada con un arma cortopunzante. La necropsia practicada por Medicina Legal determinó que fue sometida a una cesárea clandestina, procedimiento durante el cual le fue extraída la bebé y que, según los resultados de los exámenes, le causó la muerte.



El cuerpo de la recién nacida fue hallado durante el desarrollo de las investigaciones, hecho que amplió la gravedad del proceso judicial y dio un nuevo rumbo a las diligencias adelantadas por los investigadores.

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¿Cuál fue el papel de cada uno?

Entre los capturados figura Yulieth Cecilia Angulo Escobar, quien, de acuerdo con la investigación, habría fingido durante varios meses estar embarazada con el fin de sostener el engaño frente a su pareja sentimental y su entorno cercano.

La Fiscalía sostiene que durante aproximadamente dos meses la mujer se ganó la confianza de María Camila Potosí para acercarse a ella y, presuntamente, ejecutar el plan que buscaba apropiarse de la bebé que estaba por nacer.

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El expediente judicial también señala el rol que habrían desempeñado otros capturados dentro de la presunta estructura criminal.

Según la investigación, un hombre identificado con el alias de K habría sido el encargado de coordinar la participación de varias personas para ejecutar el plan que terminó con el secuestro de la joven embarazada.

Por su parte, alias Edu es señalado de transportar en motocicleta a Yulieth después de que se cometiera el crimen, mientras que alias SH habría coordinado el lugar donde, presuntamente, se ejecutó el homicidio.

La investigación también vincula a otro de los capturados con la presunta manipulación de la escena del crimen. Durante uno de los allanamientos, las autoridades encontraron un trapero que, según los investigadores, habría sido utilizado para intentar limpiar el lugar donde ocurrieron los hechos y eliminar rastros biológicos.

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Asimismo, las diligencias permitieron ubicar el vehículo que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para transportar el cuerpo de María Camila Potosí antes de ser abandonado. En la inspección técnico-científica fueron encontrados fluidos corporales que, conforme a los dictámenes conocidos por la Fiscalía, corresponderían a la sangre de la víctima.

Fiscalía solicitará medida de aseguramiento

Ante la gravedad de los hechos y los elementos probatorios recolectados hasta ahora, la Fiscalía pedirá que los cinco capturados sean cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

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Los investigados podrían responder por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. De ser hallados responsables, las penas podrían alcanzar hasta 60 años de prisión.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

