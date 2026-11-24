Las imágenes del corazón de Villavicencio, un día después del atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, dan cuenta de las afectaciones que dejó la detonación registrada en la noche del lunes 23 de noviembre. Restaurantes, panaderías, ópticas, viviendas y otros establecimientos comerciales quedaron con daños en sus fachadas, techos y estructuras, mientras sus propietarios regresaron al sector para revisar lo que quedó de sus negocios. Y es que la explosión no solo afectó las instalaciones de la Gobernación del Meta, la onda expansiva alcanzó varios inmuebles ubicados en sus alrededores y ocasionó daños en diferentes puntos del centro de la capital del departamento.

El balance preliminar entregado por las autoridades señala que 23 personas resultaron heridas, aunque hasta la mañana de este martes no se reportaban víctimas mortales. Durante un recorrido por la zona, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, mostró a Noticias Caracol algunos de los establecimientos que recibieron el impacto de la explosión. Uno de ellos fue el restaurante El Samán, un negocio con más de 40 años de funcionamiento que quedó con daños en su infraestructura y no pudo abrir sus puertas.

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"Es un restaurante que lleva más de cuarenta años al servicio de los villavicenses. Yo como alcalde he tenido la oportunidad de venir a este restaurante, mire cómo quedó", manifestó el mandatario mientras recorría el lugar. El establecimiento sufrió afectaciones en el techo y otras partes de su estructura. Su situación es similar a la de otros comerciantes que encontraron sus negocios destruidos o con pérdidas de mercancía y equipos después de la detonación. Otro de los puntos afectados fue una panadería tradicional del sector, considerada un bien de interés patrimonial y cultural del municipio.



También resultaron impactadas una ferretería, una talabartería y una óptica que llevaba varios años prestando sus servicios en el centro de la ciudad. Sobre esta última, Baquero señaló que quedó prácticamente destruida. Las imágenes del establecimiento muestran los daños ocasionados por la explosión, que alcanzaron diferentes locales comerciales y edificaciones de la zona.



En Noticias Caracol, Alexander Baquero, alcalde de Villavicencio, dio un balance de los daños materiales que dejó la explosión de un carro bomba en el centro de la ciudad. Según dijo el mandatario, pedirá ayuda al Gobierno Nacional para recompensar los daños económicos que… pic.twitter.com/IWw40QjeNy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2026

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Cerca de 500 propietarios afectados por el atentado en Villavicencio

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde, el atentado dejó afectaciones en más de 85 predios, que representan alrededor de 500 propietarios si se tienen en cuenta los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. "Tenemos 85 bienes, lotes, digámoslo, pero que ascienden más o menos a 500 propietarios", explicó Baquero durante el recorrido. La cifra incluye establecimientos comerciales, viviendas y otros espacios que funcionan en las edificaciones cercanas al lugar de la explosión. El mandatario indicó que las consecuencias económicas también preocupan a la administración municipal, pues muchos comerciantes no pudieron desarrollar sus actividades durante este martes debido a los daños y al cierre del centro.

"Son nuestros sueños, nuestra lucha, nuestros anhelos", expresó una comerciante de una tienda naturista que hace parte de las personas afectadas. Su negocio, que lleva aproximadamente siete años funcionando en Villavicencio, quedó con daños que le impidieron el ingreso durante varias horas. La comerciante contó que desde la noche del atentado intentaban regresar para organizar el lugar, retirar los productos que todavía podían recuperarse y evaluar las pérdidas. Sin embargo, las condiciones en las que quedó el negocio dificultaban las labores.

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La casa parroquial también presentó daños. Según relató el alcalde, en ese inmueble estaban preparando el pesebre cuando ocurrió la explosión. La Catedral Nuestra Señora del Carmen y otros edificios del sector también hacen parte del balance de afectaciones. Además, el funcionario manifestó su preocupación por las consecuencias que tendrá el atentado para las familias que dependen de los establecimientos comerciales afectados. Señaló que esperaba revisar con el Gobierno nacional las alternativas de apoyo económico para quienes perdieron sus negocios o no podrán trabajar mientras avanzan las reparaciones.

El alcalde también cuestionó las labores de inteligencia que se adelantaron antes del ataque y pidió a los comandantes de la Fuerza Pública evaluar qué ocurrió y si los mecanismos de prevención están funcionando. "Si hubieran buenos resultados de inteligencia no hubiera pasado esta situación", afirmó Baquero, quien recordó que el jueves anterior se había realizado un consejo extraordinario de seguridad en la ciudad. En cuanto al vehículo utilizado para cometer el atentado, el mandatario explicó que se trataba de una camioneta blanca Renault Oroch. La administración municipal y la Gobernación del Meta anunciaron una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL