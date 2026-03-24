Así reaccionaron varios países por tragedia de avión en Putumayo, que deja cerca de 70 muertos

Considerada como una de las peores tragedias aéreas de los últimos años en el continente americano, distintos medios internacionales como lo son CNN de EE. UU., BBC de Reino Unido, El País de España y France 24 de Francia, han abierto sus emisiones y ediciones con lo que ha sucedido en el departamento del Putumayo, donde un avión de la FAC se accidentó, dejando cerca de 70 uniformados muertos.

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Pero no son solamente los medios. Varios países se han pronunciado expresando su solidaridad por el hecho que enluta a Colombia. (Lea también: Este fue el recorrido que hizo el avión militar antes del grave accidente aéreo en Putumayo)



Estados Unidos

Mediante el Comando Sur, el gobierno de Donald Trump dijo que extienden sus condolencias a las familias y a las tropas que resultaron afectadas. Resaltó los riesgos que corren los soldados al dedicar su vida al servicio de la patria.



Panamá

Expresó “su más profundo pesar por el trágico accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana", indicó el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, insistiendo en que "reafirma los lazos de fraternidad, cooperación y cercanía que unen a nuestras naciones".



Venezuela

A través de un comunicado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó "sus sinceras condolencias" y dijo que "en estos momentos de incertidumbre y dolor, nuestras oraciones acompañan a los heridos, elevando votos por su pronta y total recuperación".



España

En un comunicado del Ministerio español de Asuntos Exteriores, el Gobierno de Pedro Sánchez transmitió su más sentido pésame a las autoridades colombianas y a los familiares de los fallecidos, y expresa su deseo de una rápida recuperación a los heridos.



Brasil

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su "profundo pesar", solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Colombia, transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó la pronta recuperación a los heridos.



Ecuador

A través de X, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, lamentó "profundamente” el trágico accidente “y la pérdida de militares colombianos en cumplimiento de su deber. A nuestra nación hermana, a sus Fuerzas Armadas y sus familias, nuestra solidaridad".



Perú

En un comunicado emitido en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú transmitió al pueblo colombiano y a sus fuerzas armadas "los sentimientos de más hondo pesar ante este lamentable suceso" que enluta a las familias de las víctimas, y hace llegar sus "deseos de pronta recuperación" a los heridos.

Asimismo, la Cancillería peruana reafirmó su "mejor disposición de cooperación y apoyo" en todo lo que pueda servir para atender esta emergencia.



Bolivia

La Cancillería boliviana expresó que acompañaba "con respeto y cercanía a Colombia, hace votos por la pronta y plena recuperación de las personas heridas y transmite sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas, así como a las instituciones afectadas por esta irreparable pérdida".



EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE