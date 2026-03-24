Así fueron las últimas horas de Santiago Castrillón, de Millonarios: “Volvió en sí, pero recayó”

Hay conmoción en el fútbol colombiano por la repentina muerte de Santiago Castrillón, jugador de la división sub-20 de Millonarios, que se desplomó en pleno partido el pasado sábado 21 de marzo de 2026.

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El joven de 18 años era el número 10 del cuadro azul y ese día se disputaba un clásico contra el Independiente Santa Fe, partido que ganó Millonarios.

Tran pronto se enteró del incidente de su hijo, Nidia Gómez, madre de Santiago Castrillón, viajó de Bucaramanga a Bogotá para acompañar a su hijo, sin esperar que lo que parecía un simple golpe con un balón se transformaría en una tragedia para su familia. (Lea también: Emotivo relato del padre de jugador sub-20 de Millonarios que falleció en Bogotá: “Nos motivaba”)



La desconsolada madre recibió una llamada de una doctora de Millonarios que “me informa que mi hijo en ese momento estaba mal, le estaban haciendo una reanimación, que había recibido un balonazo en el partido que él había entrado a jugar”, le contó a Noticias Caracol.



¿Cómo fue el golpe que recibió Santiago Castrillón?

Un video muestra que el joven futbolista detuvo con el pecho el balón, lo entregó y segundos después se desplomó sobre el campo. “Es lo que nos han informado y lo que se ha visto, recibe el balón, lo entrega, camina unos pasitos y se cae. Él vuelve en sí después de eso, pero otra vez vuelve y recae y ahí es donde la ambulancia hace el trayecto hasta la clínica La Colina”, reveló su mamá. (Lea también: Momento exacto en que futbolista Sub-20 de Millonarios se desploma durante partido en Bogotá)



En la noche, cuando arribó a Bogotá, trasladaron a su hijo “a la Clínica Cardioinfantil y ahí es donde fallece”, agregó.

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Doña Nidia detalló que el médico de la clínica le dijo que él “estuvo 50 minutos tratando de estar aquí en reanimación, pero en esos 50 minutos el cerebro no recibe oxígeno y pues a raíz de eso se presentaron todas las causas” de la muerte del deportista.

Sobre si la causa del deceso de Santiago Castrillón habría sido por una falla cardíaca, la madre del joven declaró: “No podría decirle sí o no, pero eso es lo que me han dicho, a la espera de lo que me diga Medicina Legal”.

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Agregó que su hijo no tenía problemas de salud: “Ninguno del corazón, de la respiración. Él solo tenía un problema en el ojito, pero era algo, una cicatriz, él se echaba unas gotitas y ya. Eso era lo único que él tenía”.



“Tenía ganas de comerse el mundo”

Desde clubes fuera del país, como el Real Madrid, le han rendido homenaje a esta joven promesa del fútbol que desafortunadamente murió en medio de un partido.

Su mamá lo describe como “un joven humilde, soñador, con ganas de comerse el mundo, con muchos sueños de ayudar a mucha gente y, como todo el mundo me lo decía, de darme lo mejor a mí, pero yo sé que voy a estar bien, él me va a cuidar y voy a estar bien”. (Lea también: Así recuerdan a jugador de Millonarios Sub-20 que murió en Bogotá: "Nada le quedó grande")



Posibles causas de la muerte de Santiago Castrillón

Catalina Blanco, médica especialista en medicina de la actividad física y deporte, con énfasis en deportistas de alto rendimiento y en atención primaria para prevención de factores de riesgo cardiovascular, ofreció hipótesis sobre lo que pudo pasar con el futbolista.

“Nos encontramos ante un deportista menor de 35 años y tenemos varias posibilidades que, obviamente, nos toca esperar el dictamen médico, pero dentro de las posibilidades tenemos sobre todo alteraciones eléctricas y estructurales, principalmente teniendo en cuenta desde la medicina del deporte, la miocardiopatía hipertrófica, alteraciones en las arterias coronarias y una miocardiopatía ritmogénica”, explicó.

Sin embargo, aclaró, “por lo sucedido dentro del campo de juego, podemos tener también y plantear la posibilidad de una conmoción cardíaca, que ocurre por un golpe directo perpendicular en un momento muy específico del ciclo cardíaco, que son eventos que no son predecibles y que pueden llevar a una arritmia maligna durante el desenlace”.

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Recalcó que “estos hechos son poco frecuentes, pero realmente son potencialmente graves”.

NOTICIAS CARACOL

*CON REPORTERÍA DE HÉCTOR ROJAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL