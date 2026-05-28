En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
ANA MARÍA MEZA
10 AÑOS DEL BRONX
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alertan sobre la comercialización de potenciador prohibido en Colombia: esto dijo el Invima

Alertan sobre la comercialización de potenciador prohibido en Colombia: esto dijo el Invima

El Invima, entidad que vigila los productos en Colombia, alertó sobre un supuesto potenciador sexual que no está permitido y que podría ser riesgoso para la salud de los consumidores.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de may, 2026
Comparta en:
Alertan sobre la comercialización de potenciador prohibido en Colombia: esto dijo el Invima
Imagen de referencia.
Getty images/Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sobre un producto que está siendo comercializado en Colombia de manera ilegal. Se trata de un supuesto potenciador sexual que no cuenta con la normativa y cuyos ingredientes no fueron permitidos por la entidad responsable.

Se trata del producto denominado “Concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca” marca “BICHOTA”, cuya comercialización es fraudulenta en el territorio nacional y que además representa un riesgo para la salud pública.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Tras acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), así como notificaciones de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y del Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF), se evidenció que dicho producto está siendo comercializado utilizando de manera indebida el Registro Sanitario RSA-0021811-2022, para el cual no está autorizado", se lee en la información compartida por el Invima.

Últimas Noticias

Reconocido periodista sobrevivió a aparatoso accidente en Vía al Mar
COLOMBIA

Reconocido periodista sobrevivió a aparatoso accidente en Vía al Mar: "He vuelto a nacer"

Condenan a hombre por insultos racistas contra agente de tránsito en Cali
COLOMBIA

Agente de tránsito habló tras condena a hombre por insultos racistas en Cali: "Moralmente deprimido"

La entidad de control recomendó a la ciudadanía "abstenerse de adquirir el producto, suspender su consumo en caso de haberlo adquirido y reportarlo a las autoridades sanitarias competentes". El Invima aseguró que los ingredientes Damiana y L-Arginina, declarados en el rotulado del producto, no se encuentran autorizados en el registro sanitario.

El producto "está siendo promocionado en plataformas digitales como suplemento, declarando propiedades energizantes y sexuales, atribuyéndole beneficios preventivos, curativos y terapéuticos, lo cual está prohibido para alimentos, según la normatividad sanitaria vigente en Colombia". Por esas razones, el Invima "reitera que el producto concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca marca “BICHOTA” es fraudulento y no debe ser comercializado ni consumido en el país".

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Invima

Salud

Sexualidad

Ministerio de Salud y Protección Social

Publicidad

Publicidad

Publicidad