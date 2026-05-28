Alertan sobre la comercialización de potenciador prohibido en Colombia: esto dijo el Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sobre un producto que está siendo comercializado en Colombia de manera ilegal. Se trata de un supuesto potenciador sexual que no cuenta con la normativa y cuyos ingredientes no fueron permitidos por la entidad responsable.



Se trata del producto denominado “Concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca” marca “BICHOTA”, cuya comercialización es fraudulenta en el territorio nacional y que además representa un riesgo para la salud pública.

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"Tras acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), así como notificaciones de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y del Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF), se evidenció que dicho producto está siendo comercializado utilizando de manera indebida el Registro Sanitario RSA-0021811-2022, para el cual no está autorizado", se lee en la información compartida por el Invima.

La entidad de control recomendó a la ciudadanía "abstenerse de adquirir el producto, suspender su consumo en caso de haberlo adquirido y reportarlo a las autoridades sanitarias competentes". El Invima aseguró que los ingredientes Damiana y L-Arginina, declarados en el rotulado del producto, no se encuentran autorizados en el registro sanitario.



El producto "está siendo promocionado en plataformas digitales como suplemento, declarando propiedades energizantes y sexuales, atribuyéndole beneficios preventivos, curativos y terapéuticos, lo cual está prohibido para alimentos, según la normatividad sanitaria vigente en Colombia". Por esas razones, el Invima "reitera que el producto concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca marca “BICHOTA” es fraudulento y no debe ser comercializado ni consumido en el país".

