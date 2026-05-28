Ejército repelió hostigamiento del Eln contra sus fuerzas en el Catatumbo

Tropas de la Fuerza Vulcano del Ejército, se enfrentaron a guerrilleros del Eln en Catatumbo, en zona rural del municipio de Teorama, en Norte de Santander. (Lea también: Un militar muerto y siete más heridos dejó ataque con drones en Tibú: señalan al Eln)

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Según el Ejército, los insurgentes trataron de hostigar a las tropas en una de las veredas cercanas al municipio, pero con apoyo aéreo la fuerza pública logró repeler el hostigamiento.



Comunidad de Catatumbo grabó cómo fueron los combates

Los ciudadanos captaron con sus celulares cómo el Ejército recibió el apoyo de helicópteros arpía de la Fuerza Aeroespacial, que repelieron el ataque.

Las imágenes dejan ver las ráfagas de munición sobre la zona del hostigamiento.



El mismo grupo guerrillero del Eln es señalado de un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 Cartagena, situado en Riohacha, capital de La Guajira, "hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la integridad de la población civil", señaló la institución. (Lea también: Esto se sabe sobre los responsables de ataque a Batallón en Riohacha, que dejó 12 soldados heridos)



"Esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes", agregó. El lugar donde tuvo lugar el atentado está situado sobre la Troncal del Caribe, la carretera más importante de esa región del norte de Colombia, en una zona donde también funcionan varios colegios campestres y la sede de la Universidad de La Guajira, que estaban cerrados a la hora del ataque por ser de madrugada.

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El Eln anunció un cese el fuego unilateral de tres días por las elecciones presidenciales. Según un comunicado divulgado por ese grupo, comenzará a las 00.00 horas del sábado 30 de mayo y finalizará a la misma hora del martes 2 de junio.

A esa guerrilla atribuyó el ministro de Defensa el ataque contra una patrulla policial en la carretera entre Cúcuta y Pamplona, en el departamento de Norte de Santander, que dejó tres uniformados heridos.

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La semana pasada, seis personas fueron asesinadas en una zona rural de Ábrego, en la misma región, matanza cuya autoría reconoció días después el Eln.

NOTICIAS CARACOL Y EFE