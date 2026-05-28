Reconocido periodista sobrevivió a aparatoso accidente en Vía al Mar: "He vuelto a nacer"

En la Vía al Mar, la cual conecta la ciudad de Barranquilla con Cartagena, dos personas resultaron heridas luego de un aparatoso accidente registrado en la noche del pasado miércoles 27 de mayo. Entre las personas afectadas se encontraba el comentarista deportivo Hugo Luis Urruchurto, quien se devolvía en su camioneta a la capital del Atlántico cuando chocó con un vehículo que venía en sentido contrario.



Según el reporte preliminar, la otra camioneta involucrada, en la cual se transportaba un grupo de jóvenes, invadió el carril por donde se movilizaba el comunicador y embistió su vehículo. El fuerte choque causó que uno de los vehículos resultara volcado, mientras que el otro resultó con daños en la parte delantera.

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"Comienzan a acercarse las personas y me abrieron la puerta del otro lado, y me decían estas herido, estas herido, tienes algo. Y yo: 'No, no, no, no tengo nada, ayúdame, ábreme. Entonces intentaron abrirme esta puerta, pero esta puerta es inservible, y por el otro lado fue que pude quitarme el cinturón. Esto es un milagro y he vuelto a nacer, gracias a Dios", relató Hugo Luis Urruchurto para Noticias Caracol.

El periodista relató para la emisora Olímpica de Barranquilla que venía "orando" y hablando con Dios, a menos de 80 kilómetros por hora, cuando vio una "bola de hierro" que se acercaba a gran velocidad. Se trataba de la camioneta que, de acuerdo con su relato, venía dando vueltas.



#OjoDeLaNoche | Un periodista barranquillero sobrevivió a aparatoso accidente que se registró en la vía al mar.



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La camioneta golpeó su vehículo "en seco", e inmediatamente se activaron las bolsas de aire para protegerlo de la colisión. Indicó que las esquirlas terminaron en su cabello, pero que no resultó herido. Además, le sorprendió que al ver su celular, ya había una llamada a la Policía para alertar de lo sucedido. "Impresionante (...) Esto es un milagro de Dios", aseguró.

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Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se registraron 4.509 personas lesionadas con valoración médico-legal entre enero y marzo del 2026. El 65,1% son usuarios de motocicleta, seguido del peatón, con 16,1%; el usuario de vehículo particular, con 12,3% y usuario de bicicleta, con 6,6%.

LAURA VALENTINA MERCADO

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