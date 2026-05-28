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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Decenas de muertos en Guaviare han dejado combates entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’

Decenas de muertos en Guaviare han dejado combates entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’

Extraoficialmente se habla de por lo menos 40 personas fallecidas por los enfrentamientos que empezaron desde el pasado 25 de mayo. Fuerza Pública intenta llegar al lugar para asegurar la zona.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de may, 2026
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Decenas de muertos en Guaviare han dejado combates entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’
Noticias Caracol

El departamento de Guaviare vive una grave situación de orden público por los combates que disidencias de las Farc de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, sostienen desde el 25 de mayo.

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Fuentes oficiales le dijeron a Noticias Caracol que en los combates más de 40 personas habrían muerto.

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"A esta hora tropas de la Brigada 22 mantienen presencia estratégica en zona rural de San José del Guaviare, donde se han registrado enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, con el propósito de proteger a la población civil, fortalecer la seguridad, preservar el control territorial y asegurar el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario", informó el Ejército el miércoles 27 de mayo.

Alias Iván Mordisco y alias Calarcá mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona del centro-sur de Colombia. (Lea también: Tropas del Ejército fueron víctimas de explosivos y disparos en el Guaviare: esto se sabe)

Habría menores de edad entre los muertos, según mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó estos enfrentamientos en su cuenta de X y aseguró que las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentaron "por disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas". "El crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad", manifestó,

El Ejército colombiano por su parte confirmó que "soldados hacen presencia en sectores como Resbalón, Boquerón, Filo de Hambre, Caño Negro, Charras y Puerto Alvira", zona rural de San José del Guaviare, la capital regional, mediante operaciones militares orientadas a "salvaguardar la tranquilidad y seguridad de las comunidades del Guaviare".

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En el departamento de Guaviare, ubicado en límites entre la Orinoquía y la Amazonía, históricamente han operado grupos armados como la guerrilla de las FARC y, tras su desmovilización en 2016, las disidencias del proceso de paz ocuparon la zona y continuaron ejerciendo control territorial mediante actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. En la misma zona de Guaviare, las disidencias de las Farc presuntamente tuvieron en enero de 2026 un enfrentamiento que dejó 26 muertos. (Lea también: Giro en caso del Guaviare: Medicina Legal dice que muerte de 26 personas no fue por enfrentamiento)

NOTICIAS CARACOL Y AGENCIA EFE

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